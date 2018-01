505 Games annuncia Memories of Mars, il nuovo gioco di Limbic Entertainment

porteranno a nuova vita digitale l’ostile e desolata frontiera del Pianeta Rosso quest’anno con, un nuovo titolo open world del genere survival sandbox online, in via di sviluppo dal team responsabile dei franchise(Ubisoft) e(Kalipso).

Previsto a breve in uscita su Steam in modalità Accesso Anticipato, Memories of Mars, calerà i giocatori nelle terre desolate del Pianeta Rosso, dove dovranno esplorare gli inospitali paesaggi marziani, costruire una base dove abitare e lottare per sopravvivere contro una serie di pericoli che includono elementi ambientali ostili, strani nemici meccanici e una minaccia forse ancora più pericolosa: altri esseri umani sopravvissuti.

"Memories of Mars farà vivere ai giocatori un'epica avventura basata sull'esplorazione e la sopravvivenza dove combatteranno per superare i molteplici pericoli del Pianeta Rosso," ha affermato Stephan Winter, CEO di Limbic Entertainment. "Abbiamo creato un ambiente di gioco open world immersivo che offre infinite possibilità ai giocatori in termini di progressi ed esplorazione, nel misterioso e remoto pianeta Marte."