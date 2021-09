505 Games compie 15 anni: tanti sconti su PC, Switch, PlayStation e Xbox

Il publisher italiano 505 Games festeggia i suoi primi 15 anni di attività coinvolgendo tutti gli appassionati di videogiochi in una serie di eventi e attività speciali che comprenderanno anche una generosa tornata di sconti su PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Le celebrazioni per le 15 candeline spente da 505 Games danno così modo ai rappresentanti dell'editore nostrano di approntare un enorme Publisher Sale con sconti su titoli come Control, Death Stranding, Assetto Corsa, Terraria, Ghostrunner e tanti altri videogiochi.

Paralleli e complementari ai saldi di 505 Games su console e piattaforme PC come Steam ed Epic Games Store, troviamo poi gli eventi organizzati dall'editore con attività speciali, giveaway e interviste a personalità videoludiche di fama internazionale come Hideo Kojima, papà di Metal Gear e Death Stranding.

Senza indugiare oltre, eccovi allora una selezione dei giochi più importanti che saranno in offerta su PC e console da oggi, 3 settembre, fino al 25 settembre, con sconti fino all'80% sul prezzo di listino abituale:

PlayStation e Xbox

60% di sconto su Control: Ultimate Edition

60% di sconto su Journey to the Savage Planet

80% di sconto su Assetto Corsa Ultimate Edition

50% di sconto su Ghostrunner

Fino a 65% di sconto su oggetti in-game di Gems of War (Xbox)

Epic Games Store

60% di sconto su Death Stranding

60% di sconto su Journey to the Savage Planet

50% di sconto su Ghostrunner

60% di sconto su Control (gioco base)

Nintendo Switch

50% di sconto su Terraria

50% di sconto su Control (gioco base)

50% di sconto su Ghostrunner

50% di sconto su Bloodstained: Ritual of the Night

Steam

60% di sconto su Death Stranding

60% di sconto su Control: Ultimate Edition

60% di sconto su Assetto Corsa Competizione

30% di sconto su Red Solstice 2

Fino a 65% di sconto su oggetti in-game di Gems of War

I giocatori possono anche provare il GDR free-to-play Gems of War, il nuovo gioco ideato dagli sviluppatori di Puzzle Quest. Per tutta la durata dell'evento per i 15 anni di 505 Games, il titolo proporrà uno speciale pet, un regalo celebrativo e altri vantaggi da scoprire in-app.

In cima alla notizia trovate infine un video di ringraziamento con la partecipazione, tra gli altri, di Hideo Kojima, Koji "IGA" Igarashi (Bloodstained: Ritual of the Night), Sam Lake di Remedy, Courtney Hope (la voce di Jesse Faden in Control), e tanti altri.