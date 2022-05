505 Games: novità e World Premiere in arrivo nello Spring 2022 Showcase, ecco la data

Dopo aver festeggiato il record di ricavi di 505 Games con Assetto Corsa, il publisher italiano annuncia lo Spring 2022 Showcase, un evento in streaming con tante novità sui giochi già annunciati e un paio di World Premiere.

La kermesse approntata dall'editore milanese riaprirà quindi una finestra sul multiverso interattivo delle esperienze videoludiche sviluppate dalle software house partner, con aggiornamenti sui giochi destinati ad approdare nei prossimi mesi su PC e sulle piattaforme casalinghe più disparate.

Il 505 Games Spring 2022 Showcase si terrà alle ore 15:00 italiane di martedì 17 maggio e potrà essere seguito direttamente dal canale YouTube ufficiale del publisher. L'editore sottolinea come "questo è il primo evento del genere nei 15 anni di storia di 505 Games e vogliamo invitare tutti voi ad assistere a questo spettacolo con novità sui videogiochi precedentemente annunciati, oltre ad una o due sorprese...".

A chi ci segue, ricordiamo che 505 Games ha commercializzato Ghostrunner, Death Stranding, Warhammer Vermintide, Journey to the Savage Planet, Assetto Corsa, Terraria e tantissimi altri videogiochi. Tra i titoli editi da 505 Games che vedranno la luce dei negozi e degli store digitali nei prossimi mesi, citiamo l'action stealth in salsa pulp Serial Cleaners e l'avventura ruolistica ad ambientazione fantasy Stray Blade.