505 Games porta Eiyuden Chronicle e Grow al Tokyo Game Show

Il publisher 505 Games partecipa al Tokyo Game Show Online 2021 in programma questo weekend, la compagnia terrà un livestream (intitolato 505 Games Upcoming Titles Showcase) il primo ottobre alle 11:00 del mattino per mostrare le novità in arrivo.

Durante l'evento 505 Games Upcoming Titles Showcase avremo maggiori dettagli su Eiyuden Chronicle Hundred Heroes, il videogioco più finanziato su Kickstarter nel 2020, sviluppato da Rabbit & Bear Studios, team giapponese al lavoro sul gioco grazie anche al supporto di nomi di primissimo piano come Yoshitaka Murayama (Suikoden I e II) e Junko Kawano (Suikoden I e IV).

Spazio anche a Grow Song of the Evertree per Nintendo Switch, Rescue Party Live!, Unturned e non mancheranno novità su Assetto Corsa Competizione.

"Questa è la nostra prima presenza al Tokyo Game Show, una delle più grandi celebrazioni mondiali dell'intrattenimento interattivo, che riunisce i fan del Giappone e del resto del mondo", ha dichiarato Raffaele Galante CEO di 505 Games. "La nostra presenza conferma il nostro impegno a coinvolgerci sempre di più con il mercato giapponese mentre eseguiamo la nostra strategia globale di pubblicazione e sourcing dei giochi."

505 Games è da molti anni un player importante del settore e l'espansione internazionale ha permesso alla compagnia di aggiungere al suo portafoglio brand di notevole spessore come Ghostrunner.