505 Games pubblica nuovi aggiornamenti per Bloodstained e Indivisible

505 Games ha annunciato oggi la pubblicazione di un nuovo aggiornamento gratuito e di un DLC per due titoli del suo catalogo: Indivisible e Bloodstained Ritual of the Night.

Bloodstained: Zangetsu & Randomizer Free update

Il titolo di debutto di Koji Igarashi (Castlevania Symphony of the Night) con lo studio indipendente ArtPlay riceve oggi un nuovo personaggio utilizzabile nella campagna: Zangetsu, oltre ad introdurre nel gioco anche la modalità Randomizer.

Indivisible - Razmi's Challenges DLC

L'espansione premium Razmi's Challenges è oggi disponibile per PC, PS4 e Xbox One al prezzo di 7,99€ (su Nintendo Switch sarà disponibile a fine mese). Date un'occhiata al nuovo trailer italiano per un anticipazione su ciò che Razmi ha in serbo per Ajna, mentre i giocatori attraversano decine di livelli disegnati a mano con incredibile dettaglio.

Bloodstained Ritual of the Night e Indivisible sono disponibili su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. In apertura e in calce trovate i nuovi trailer diffusi dal publisher relativamente ai nuovi contenuti pubblicati nella giornata odierna.