505 Games pubblicherà il nuovo gioco di Mercury Steam, autori di Castlevania LoS

All'interno del suo ultimo report finanziario, Digital Bros. Academy ha annunciato ufficialmente che la sua sussidiaria 505 Games si occuperà delle operazioni di publishing del prossimo gioco sviluppato dalla software house spagnola di Mercury Steam.

Al momento non sembrano esserci dettagli in merito alla natura del progetto, ma sappiamo soltanto che il titolo sarà pubblicato in futuro su PC e console. I ragazzi di Mercury Steam sono già noti per i lavori passati sulla serie action di Castlevania Lords of Shadow, che dopo un ottimo esordio con il primo capitolo si è successivamente fermata con il più controverso sequel pubblicato nel 2014 (l'anno precedente venne pubblicato anche il capitolo 2D Mirror Fate).



Abbandonata la serie di Castlevania, Mercury Steam si dedicò a Metroid Prime: Samus Returns, il riuscito remake del secondo capitolo della saga targata Nintendo, pubblicato nel 2017 in esclusiva su 3DS (qui potete recuperare la nostra Recensione di Metroid Prime Samus Returns).

Dal momento che sarà 505 Games ad occuparsi della pubblicazione del prossimo titolo di Mercury Steam, e che Konami non è coinvolta in alcun modo, sembra abbastanza implausibile sperare in un nuovo episodio di Castlevania Lords of Shadow: Più probabile, invece, che il titolo possa rivelarsi una IP completamente originale da parte dello studio.