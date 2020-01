505 Games, publisher di Control e Bloodstained, fa incetta di premi in Cina

505 Games ha ricevuto il premio Most Reputable Publisher of The Year all’inaugurazione dei Grand Game Awards, presentata da Baidu App e 17173, dove si è celebrato il meglio dell’industria videoludica cinese.

I candidati per il prestigioso riconoscimento sono stati scelti in base a diversi fattori: i risultati di ricerca su Baidu e 17173, i punteggi locali e globali su Metacritic, innovazione, creatività e impatto sull’industria videoludica. I vincitori finali sono stati determinati tenendo anche conto del parere dei giocatori cinesi.

Oltre al premio di Most Reputable Publisher of The Year, 505 Games e il suo partner di sviluppo ArtPlay hanno ricevuto il riconoscimento Most Reputable Game of The Year per il gioco platform indie dal tono gotico-horror Bloodstained: Ritual of the Night. Il premio è stato ritirato sul palco dei Grand Game Awards dal fondatore di ArtPlay e rinomato sviluppatore di videogiochi Koji Igarashi (Castlevania: Symphony of the Night). Inoltre, Il titolo di debutto di Kojima Productions “Death Stranding” si è guadagnato il premio Game of The Year, segnando un’altra vittoria per 505 Games che ne pubblicherà la versione PC quest’estate.

Diverse organizzazioni hanno inoltre assegnato ulteriori premi a Portal Knights, il GDR Sandbox di 505 Games che, dopo un anno trionfale dal lancio sul mercato cinese attraverso la pubblicazione da parte di Duoy Network, ha superato un milione di copie vendute su piattaforme PC e mobile.

“Ottenere questi prestigiosi riconoscimenti da Baidu e 17173 testimonia l’impegno di lunga durata di 505 Games nella crescita sul mercato Cinese, lavorando con alcuni tra i migliori partner locali e il duro lavoro del nostro team sul posto” ha commentato Raffaele Galante, co-fondatore di 505 Games.