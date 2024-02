505 Games si ridimensiona: chiusi gli uffici in Spagna, Francia e Germania

Dopo la conferma che Remedy ha riacquisito i diritti di Control da 505 Games, per il publisher italiano arriva un altro cambiamento ancora: la compagnia ha infatti chiuso alcuni suoi uffici sparsi attraverso l'Europa.

Stando a quanto appreso dalla versione spagnola del portale Gamereactor nello specifico 505 Games, sussidiaria di Digital Bros., ha chiuso le filiali presenti in Spagna, Francia e Germania lasciando operative solo quella principale a Milano e la divisione britannica, limitando così in maniera consistente la propria presenza territoriale nel Vecchio Continente. Questi team si occupavano principalmente di marketing e comunicazione e il personale licenziato ammonta a meno di 10 persone, sebbene alcuni degli uffici che ora hanno chiuso i battenti fossero operativi anche da 15 anni.

Lo scorso novembre Digital Bros aveva annunciato il licenziamento del 30% del personale tra tutte le realtà sotto il suo controllo, legate principalmente agli studi di sviluppo di loro proprietà. I tagli ora effettuati sono dunque di portata decisamente minore rispetto a quanto visto negli scorsi mesi, tuttavia si tratta di un ridimensionamento per 505 Games che avrà ora un ruolo minore a livello territoriale. Resta ora da capire come le ultime azioni cambieranno il futuro del noto publisher, che in ogni caso continuerà ad essere operativo con gli uffici rimanenti.