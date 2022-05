505 Games Spring Showcase, commentiamo le novità oggi su Twitch dalle 15:00

Per festeggiare il quindicesimo anniversario, l'editore 505 Games ha annunciato l'evento Spring Showcase 2022 in programma oggi pomeriggio a partire dalle 15:00, per l'occasione lo seguiremo in diretta sul nostro canale Twitch.

505 promette "uno spettacolo con novità sui videogiochi precedentemente annunciati, oltre ad una o due sorprese." La compagnia negli anni ha pubblicato giochi come Ghostrunner, Death Stranding su PC, Warhammer Vermintide, Journey to the Savage Planet, Terraria e la serie Assetto Corsa, vero e proprio fiore all'occhiello del publisher con oltre nove milioni di euro di ricavi da Assetto Corsa.

A partire dalle ore 15:00 seguiremo l'evento in diretta sul canale Twitch di Everyeye.it e commenteremo gli annunci e le novità targate 505 Games. Se questo genere di appuntamenti è di vostro gradimento vi invitiamo a supportare Everyeye.it abbonandovi al canale, è gratis se siete abbonati ad Amazon Prime, in caso contrario il prezzo è pari a 3.99 euro al mese, con la possibilità di rinnovare o meno la sottoscrizione su base mensile, senza vincoli a lungo termine.

Gli abbonati potranno vedere tutte le dirette senza pubblicità e otterranno l'accesso ai canali Discord e Telegram di Everyeye.it, spazi esclusivi per i supporter per poter dialogare con altri membri della community e con la redazione.