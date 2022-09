505 Games sarà al TGS con Eiyuden Chronicle... e Death Stranding con Ray-Tracing?

505 Games ha annunciato che parteciperà al Tokyo Game Show, in programma dal 15 al 18 settembre. Il publisher sarà presente alla fiera giapponese con numerosi giochi del suo catalogo che verranno mostrati durante uno showcase in programma venerdì 16 settembre alle 11:00 del mattino ora italiana.

Eiyuden Chronicle Hundred Heroes è uno dei giochi presentati ma non solo perché 505 conferma anche la presenza di Gunfire Reborn, Miasma Chronicles, Stray Blade e Nivalis. La compagnia sta lavorando duramente per pubblicare un sempre maggior numero di giochi in Asia e Giappone, puntando sulla localizzazione e su prodotti capaci di conquistare il pubblico del mercato asiatico.

Una possibile sorpresa di 505 Games per il Tokyo Game Show potrebbe essere l'arrivo del supporto per il Ray-Tracing in Death Stranding per PC, alcuni file legati proprio al Ray-Tracing sono emersi nel database di Steam proprio nella pagina del gioco di Kojima Productions. Questa edizione del gioco (insieme alla Director's Cut per PC) è distribuita proprio da 505 Games e chissà che l'annuncio non possa arrivare proprio durante lo showcase di venerdì, anche se si tratta solamente di una speculazione per il momento.

Recentemente 505 Games ha acquisito l'IP Puzzle Quest, molto popolare in Giappone e capace di riscuotere un buon successo di pubblico e critica.