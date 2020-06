51 Worldwide Games: la demo gratis contiene ben quattro giochi

Nintendo ha reso disponibile per il download anche in Italia la demo giocabile di 51 Worldwide Games, la quale mette a disposizione l'accesso alle versioni complete di ben quattro giochi con tanto di supporto multiplayer locale.

"51 Worldwide Games Local Multiplayer Guest Edition è un software per Nintendo Switch scaricabile gratuitamente dal Nintendo eShop che permette a un massimo di tre utenti di collegare la propria console con quella di un utente che possiede il gioco completo, sfruttando la comunicazione wireless locale. Può essere usato per divertirsi in locale con una selezione dei giochi inclusi in 51 Worldwide Games o per provare la modalità Mosaico!"

Potete scaricare la demo di 51 Worldwide Games gratis dal Nintendo eShop oppure tramite browser seguendo il link qui sotto:

Una volta effettuato il download potrete giocare liberamente a Domino, 4 di Fila (il classico Forza 4), Presidente e Pista Elettrica non solo con i possessori della demo ma anche con gli utenti del gioco completo. Sicuramente un gustoso assaggio di una raccolta destinata a fare la felicità degli amanti dei giochi da tavolo, con oltre 51 giochi classici a disposizione.