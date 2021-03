51 Worldwide Games per Nintendo Switch in offerta da GameStopZing ad un prezzo imperdibile

51 Worldwide Games per Nintendo Switch è in offerta da GameStopZing al prezzo più basso mai visto: bastano 29.98 euro per portarsi a casa una raccolta con oltre cinquanta diversi giochi da tavolo tra cui Dama, Freccette, Domino e Black Jack.

Potete acquistare 51 Worldwide Games sul sito di GameStopZing oppure nei negozi, in base alla disponibilità dei singoli punti vendita. Di seguito la lista completa dei giochi inclusi:

Mancala Hanafuda Backgammon Voltafaccia Dama Presidente Domino Presto! Lepre e segugi Black Jack 4 di fila Scacchi Shogi Mini shogi Ludo Mah Jong giapponese Solitario Klondike Golf Freccette Texas Hold'Em Mulino Hockey da tavolo Guerra di carte Carrom Dama cinese Yacht Takoyaki Biliardo Hex Solitario Spider Gomoku Memoria Bowling Tiro al bersaglio Pista elettrica Punti e caselle Piena e parziale Coda di maialino Solitario Mah Jong Ultima carta Pesca Solitario Klondike Tennis da tavolo Calcio da tavolo Curling da tavolo Boxe da tavolo Baseball da tavolo Carro vs carro Carri armati co-op Pannelli scorrevoli 6 sfere

Una bella occasione per acquistare una collection di giochi da tavolo classici provenienti da tutto il mondo, per divertirsi con tutta la famiglia. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di 51 Worldwide Games per Nintendo Switch: "51 Worldwide Games rientra in quel genere di operazioni dalle quali è molto facile intuire cosa aspettarsi, persino prima di accendere la console. Un magico box dei giochi racchiuso in una cornice digitale, raccolta abbondante di titoli più o meno classici che attinge al passato (e al presente) di un modo di giocare atavico ma intramontabile, fatto di mazzi di carte, tabelloni e balocchi di ogni tipo."