51 Worldwide Games in offerta su Amazon al miglior prezzo dal lancio

51 Worldwide Games è una raccolta di 51 giochi da tavolo giocabili sia in single player che in multiplayer, locale oppure online, con l'aggiunta di un simulatore di pianoforte. È presente anche una speciale modalità denominata “modalità mosaico”, che permette di utilizzare più console assieme per comporre un tabellone di gioco.

La raccolta è in offerta su Amazon a soli 29,99 euro, il prezzo più basso dal lancio, con lo sconto del 25% dal prezzo di listino di 39,99 euro. Si tratta di un'ottima occasione per recuperare il titolo, che si rivelerà un ottimo passatempo per il periodo estivo.

Clicca qui per acquistare 51 Worldwide Games al prezzo più basso di sempre

Giochi disponibili nella raccolta

Mancala

Punti e caselle

Yacht

4 di fila

Piena e parziale

Mulino

Hex

Dama

Lepre e segugi

Gomoku

Domino

Dama cinese

Ludo

Backgammon

Voltafaccia

Scacchi

Shogi

Mini shogi

Hanafuda

Mah Jong giapponese

Ultima carta

Black Jack

Texas Hold’Em

Presidente

Sevens

Presto!

Memoria

Guerra di carte

Takoyaki

Coda di maialino

Golf

Biliardo

Bowling

Freccette

Carrom

Tennis da tavolo

Calcio da tavolo

Curling da tavolo

Boxe da tavolo

Baseball da tavolo

Hockey da tavolo

Pista elettrica

Pesca

Carro vs carro

Carri armati co-op

Tiro al bersaglio

6 sfere

Pannelli scorrevoli

Solitario Mah Jong

Solitario Klondike

Solitario Spider

Sono inoltre disponibili su Amazon i preordini di altri titoli di rilievo presentati in arrivo per Nintendo Switch, come per esempio Shin Megami Tensei 5 a 59,99 euro con uscita il 12 novembre, WarioWare: Get It Together a 49,99 euro con data di uscita 10 settembre, Metroid Dread a 59,99 euro previsto per l'8 ottobre, Mario Party Superstars a 59,99 euro in uscita il 29 ottobre, Advance Wars 1 + 2: Re-Boot Camp a 59,99 euro con uscita fissata per il 3 dicembre e l'attesissimo Leggende Pokémon: Arceus con data fissata al 28 gennaio.