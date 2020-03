51 Worldwide Games: svelata in video la raccolta digitale di giochi da tavolo per Switch

Dopo aver fissato la data di uscita di Xenoblade Chronicles Definitive Edition ed aver celebrato con un video l'arrivo della Demo gratis di Bravely Default 2, Nintendo ha mostrato nel corso dell'ultimo Direct Mini 51 Worldwide Games, una raccolta digitale di giochi da tavolo per Switch.

Il party game è sviluppato da Nintendo e promette di regalarci ore ed ore di divertimento con decine di giochi da tavolo affrontabili da soli o in multiplayer, sia in locale che in rete. Eccovi allora una lista esaustiva con tutte le reinterpetazioni videoludiche dei giochi da tavolo internazionali presenti in 51 Worldwide Games:

Mancala, Hanafuda, Backgammon, Voltafaccia, Dama, Presidente, Domino, Presto!, Lepre e segugi, Black Jack, 4 di fila, Scacchi, Shogi, Mini shogi, Ludo, Mah Jong giapponese, Solitario Klondike, Golf, Freccette, Texas Hold'Em, Mulino, Hockey da tavolo, Guerra di carte, Carrom, Dama cinese, Yacht, Takoyaki, Biliardo, Hex, Solitario Spider, Gomoku, Memoria, Bowling, Tiro al bersaglio, Pista elettrica, Punti e caselle, Piena e parziale, Coda di maialino, Solitario Mah Jong, Ultima carta, Pesca, Solitario Klondike, Tennis da tavolo, Calcio da tavolo, Curling da tavolo, Boxe da tavolo, Baseball da tavolo, Carro vs carro, Carri armati co-op, Pannelli scorrevoli, 6 sfere.

L'uscita di 51 Worldwide Games è prevista per il 5 giugno 2020 in esclusiva su Nintendo Switch: il titolo è prenotabile già da oggi sull'eShop, con la possibilità di ottenere Punti d'Oro del valore pari al 5% della somma spesa per l'acquisto della raccolta virtuale di giochi da tavolo.