6 mesi di abbonamento Xbox LIVE Gold e 1.000 Monete Apex a soli 19.99 euro!

Offerta lampo su Amazon.it valida solo per la giornata di oggi: tre mesi di abbonamento Xbox LIVE Gold a soli 19.99 euro con in regalo altri tre mesi di iscrizione e 1.000 Monete da spendere in Apex Legends!

"Acquista 3 mesi di Xbox Live Gold e ottieni 3 mesi addizionali gratuiti + 1.000 Monete Apex Legends. Promo valida dal 9 Maggio al 27 Maggio 2019. I token scadranno il 14 Giugno 2019." L'offerta è attiva fino al 27 maggio (ma questo prezzo è valido solamente per la giornata odierna), i codici potranno essere riscattati entro il 14 giugno.

Ricapitolando quindi acquistando il prodotto otterrete sei mesi di abbonamento Xbox LIVE Gold a 19.99 euro e 1.000 Monete Apex per Apex Legends, con un risparmio pari al 60% sul prezzo di listino, affrettatevi se siete interessati perchè si tratta di una offerta lampo destinata a durare solamente poche ore. Trattandosi di un prodotto digitale, i codici verranno immediatamente inviati all'email associata al vostro account Amazon e non dovrete attendere l'arrivo delle schede fisiche a casa.