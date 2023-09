6 copertine dei videogiochi veramente inguardabili: ci sono anche Metal Gear e FIFA

Se al giorno d'oggi le copertine dei videogiochi sono (quasi sempre) di ottimo livello, in passato le cover erano spesso davvero poco piacevoli alla vista, realizzate in maniera approssimativa o con artwork non all'altezza: noi abbiamo selezionato 6 copertine di videogiochi assolutamente orribili... inguardabili, o quasi!

Virtual Chess 64

Virtual Chess 64 è un gioco di scacchi uscito su Nintendo 64 nel 1998, con una copertina talmente brutta che il gioco è stato ritirato dai negozi per tornare sugli scaffali dopo qualche mese con una nuova cover. Del resto, che cosa ci fa un lottatrice di wrestling con un salmone in mano sulla copertina di un gioco di scacchi? Curiosità: la prima versione di Virtual Chess 64 con questa copertina è uno dei giochi più rari per N64, con prezzi che sfiorano i 500 dollari.

FIFA 21

Quando hai Kylian Mbappé come testimonial, difficilmente una copertina può essere brutta. Ma nel caso di FIFA 21 questa regola non vale, dal momento che la cover del gioco è davvero orribile: foto stock prese a caso incollate su uno sfondo bianco apparentemente senza alcuna logica.

Metal Gear Survive

Tutto si può dire tranne che le copertine dei giochi della serie Metal Gear siano brutte: ispirate, affascinanti e sicuramente d'impatto. Questo vale per quasi tutti i titoli della saga ad eccezione di Metal Gear Survive, che si presenta al pubblico con una copertina davvero confusionaria, simile a quella di uno sparatutto qualsiasi. Bocciata.

Pac-Man per Atari

Questa cover non rende assolutamente omaggio alla celebre pallina gialla, nei primi anni '80 all'apice del suo successo. Perché c'è un castello sfondo? Perché Pac-Man ha le gambe e le braccia e viene ritratto come un maratoneta? E sopratutto... da quando esiste un fantasmino viola? Una coperta tutta sbagliata, dall'inizio alla fine.

Snow White and Seven Clever Boys

Phoenix Games non tradisce le aspettative e nei primi anni 2000 lancia Snow White and Seven Clever Boys su PlayStation 2, di fatto un film animato - male - (basato sulla favola di Biancaneve) con l'aggiunta di qualche minigioco di scarsa qualità. La copertina è così brutta che non sappiamo da dove iniziare per descrivere il disagio che si prova guardandola.

Real Madrid The Game

Qui siamo davvero a livelli epici: uno sfondo bianco, un font orribile generico e senza guizzi (oltretutto non si capisce perché il nome della squadra sia scritto tutto attaccato) con sparate in primo piano le foto dei giocatori più rappresentativi del club che emergono dal campo dello stadio Santiago Bernabeu. Sembra una fan art amatoriale realizzata con Paint e invece no. è tutto vero.