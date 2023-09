6 cose da sapere assolutamente su Lies of P, il Soulslike di Pinocchio

Lies of P esce il 19 settembre 2023 su PC, PS5, PS4 Xbox Series X/S e Xbox One: si tratta di uno dei giochi più attesi della stagione autunnale, ecco 6 cose che dovete assolutamente sapere su questo Soulslike ispirato al racconto di Pinocchio.

Che gioco è Lies of P?

Lies of P è un Soulslike in piena regola, tanto da somigliare molto da vicino a Bloodborne. "Pinocchio incontra Bloodborne" è una frase che si usa spesso per descrivere Lies of P, dunque se avete dimestichezza con i Souls sicuramente troverete pane per i vostri denti. Il mondo di gioco è tetro e oscuro in perfetto stile FromSoftware, il gameplay duro e hardcore. Cosa c'entra Pinocchio... lo scoprirete giocando!

Lies of P è difficile?

Lies of é un Soulslike, dunque è difficile, giusto? Non proprio, o meglio la demo mostra un discreto tasso di sfida ma gli sviluppatori hanno assicurato che la versione completa di Lies of P sarà accessibile a tutti, con l'obiettivo di permettere ai giocatori di godersi la storia indipendentemente dalle proprie capacità con i Soulslike.

Lies of P è in italiano?

Sì, Lies of P è localizzato in italiano per quanto riguarda i testi e l'interfaccia: questo vuol dire che menu e dialoghi sono tradotti nella nostra lingua mentre il doppiaggio audio è disponibile solamente in lingua inglese.

In che città è ambientato Lies of P?

Quanti finali ha Lies of P?

Lies of P è su Xbox Game Pass?

Nonostante il gioco prenda (vagamente) spunto dalla fiaba di Pinocchio, Lies of P ambientato in una città immaginaria chiamata Krat , con uno stile e una caratterizzazione cheKrat viene descritta come una città ricca e rigogliosa, ora devastata da una piaga che rende sempre più pericolose le strade e le piazze, infestate da mostri e marionette cattivissime. Lies of P ha tre diversi finali e gli sviluppatori consigliano di finire il gioco "almeno due volte" per approfondire al meglio la lore e scoprire alcuni segreti nascosti.Certo, sbloccare tutti e tre i finali non sarà facile dal momento cheche vedrà i giocatori chiamati a compiere delle scelte che possono influenzare positivamente o negativamente la storia.Sì, Lies of é su Game Pass sin dal day one, previsto per il 19 settembre 2023. Il gioco è disponibile su PC, console PlayStation e Xbox, tuttavia gli abbonati al servizio Microsoft possono giocare sin dal lancio senza la necessità di acquistare il gioco, a patto ovviamente di avere una.<