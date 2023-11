6 cose da sapere su PlayStation Portal: funziona senza PS5, quanto costa, serve PS Plus?

Il nuovo dispositivo per il Remote Play di Sony è finalmente giunto nelle nostre mani (non diteci che vi siete persi il video unboxing di PlayStation Portal) e visto che mancano pochi giorni al lancio abbiamo deciso di riassumere tutto quello che c'è da sapere prima di comprare PlayStation Portal.

PlayStation Portal: quando esce in Italia e quanto costa?

PlayStation Portal esce il 15 novembre 2023 in Italia al prezzo di 219.90 euro (potete comprarlo su Amazon), al momento non sono previsti bundle con PS5 + PlayStation Portal, la confezione include solamente il dispositivo per il Remote Play, la batteria, cavi e manualistica.

PlayStation Portal funziona senza PS5?

No, Portal non è una console portatile indipendente ma serve solamente per giocare in portabilità con i giochi in esecuzione su PlayStation 5, dunque dovrete necessariamente possedere la console casalinga per utilizzare PlayStation Portal.

Quanto dura la batteria di PlayStation Portal?

In attesa delle prime recensione e degli hands-on completi, possiamo affidarci alle indicazioni di Sony: la compagnia afferma che la batteria di PlayStation Portal dura circa 6/8 ore, durata equiparabile alla batteria che equipaggia il controller DualSense. Chiaramente si tratta di tempi indicativi ed estremamente variabili in base a moltissimi fattori, tra cui la temperatura esterna, la luminosità dello schermo e il livello dell'audio.

Lo schermo di PlayStation Portal è LCD o OLED?

Niente schermo OLED: PlayStation Portal ha un display LCD da 8 pollici con risoluzione massima 1080p/60fps, risoluzioni superiori come 2K e 4K non sono supportate.

Serve PlayStation Plus per usare PlayStation Portal?

No, non bisogna essere abbonati a PlayStation Plus per giocare con PlayStation Portal in single player, mentre se volete avviare un gioco multiplayer avrete ovviamente bisogno di un abbonamento, come su console.

Che connessione serve per lo streaming da PS5 a Portal?

Sony raccomanda almeno una connessione Wi-Fi a banda larga da almeno 5 Mbps ma sottolinea che "per godersi al meglio il gioco, è raccomandata una connessione ad alta velocità di almeno 15 Mbps."