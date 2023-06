6 cose da sapere su Starfield: risoluzione e framerate, Game Pass, pianeti, bug e DLC

Starfield è senza dubbio uno dei giochi più caldi del momento: la presentazione del gameplay di Starfield ha permesso al gioco Bethesda di mostrare i suoi punti di forza prima del lancio di settembre. Ecco sei cose che forse vi siete persi ma che dovreste assolutamente sapere.

Starfield gira a 30fps su Xbox Series X/S

Una scelta di Bethesda che sta generando molte polemiche: Starfield gira fino a 4K/30fps su Xbox Series X e fino a 2K/30fps su Xbox Series S, una conferma che ha dato il via a numerose discussioni in rete. Bethesda e Xbox si difendono dichiarando che "ci sono tanti giochi che girano a 4K e 60fps su Xbox Series X" e dunque non si tratta di una scelta dovuta ai limiti della piattaforma ma di una "decisione creativa" degli sviluppatori. E voi cosa ne pensate?

Starfield è su Xbox Game Pass al lancio

Come tutti gli altri giochi Microsoft Gaming, Zenimax e Bethesda, anche Starfield è su Xbox Game Pass sin dal giorno del lancio, in questo caso il 6 settembre. Gli abbonati possono scaricare l'edizione base del gioco ottenendo in aggiunta i bonus preordine senza costi aggiuntivi, un pacchetto che include tre oggetti da usare in-game: Recisore laser, Casco da scavi profondi e Zaino da scavi profondi.

Sono già in programma DLC per Starfield

Bethesda ha già annunciato il primo DLC di Starfield, un'espansione dedicata alla storia, ma sono in programma anche altri contenuti di varie dimensioni, sebbene il team di sviluppo non abbia voluto dire di più in questo momento. Il supporto post lancio di Starfield dovrebbe durare "vari anni" con aggiornamenti, DLC ed espansioni sia gratis che a pagamento.

Starfield è doppiato in italiano?

Starfield non è doppiato in italiano, il gioco Bethesda supporta la nostra lingua solamente per quanto riguarda testi, menu, interfaccia e sottotitoli mentre il doppiaggio audio è disponibile in inglese, francese, tedesco, spagnolo e giapponese ma non in italiano.

Quanti pianeti ha Starfield?

Starfield ha oltre 1.000 pianeti divisi in oltre 100 Sistemi Planetari, tutti liberamente esplorabili dai giocatori. A differenza di giochi come No Man's Sky però i pianeti di Starfield non sono generati in maniera procedurale ma godono anzi di una struttura chiara e ben precisa, ogni pianeta sarà differente dall'altro e i territori si distinguono per la presenza di fauna e flora specifiche.

Starfield sarà buggatissimo come tutti i giochi Bethesda?

: i giochi Bethesda sono buggati al lancio e spesso i problemi tecnici vengono trascinati per anni, ancora oggi esistono bug e glitch di The Elder Scrolls V Skyrim (uscito nel 2011) mai corretti. Starfield sarà il gioco Bethesda con meno bug in assoluto e Matt Booty ha addirittura affermato che la caccia ai bug di Starfield coinvolge tutti i tester di Microsoft e non solo gli addetti al controllo qualità di Bethesda. Sarà vero? Lo scopriremo il 6 settembre.