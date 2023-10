6 giochi annunciati da una vita e non ancora usciti: ma quanto ci mettono?

Lo sappiamo, realizzare un videogioco è oggi diventato sempre più oneroso ed impegnativo, con tempi di sviluppo maggiori rispetto al passato. Ma ci sono alcuni titoli che ancora sembrano lontani dal loro esordio sul mercato, e questo nonostante siano stati svelati ufficialmente ormai da anni.

Vi citiamo 6 giochi annunciati da una vita ma non ancora usciti. Armiamoci di santa pazienza, in questi casi ci vuole!

Beyond Good & Evil 2

L'atteso seguito dell'iconico Beyond Good & Evil di Ubisoft è il campione incontrastato di questo particolare elenco: Beyond Good & Evil 2 è stato annunciato oltre 15 anni fa, nel lontano 2008, inizialmente concepito come seguito diretto. Ma da quel momento si sono completamente perse le sue tracce, e si dovrà attendere fino all'E3 2017 per rivederlo in azione in una veste del tutto rinnovata, concepito stavolta come prequel del capostipite. E di nuovo, sparito nel nulla. Lo status del gioco è completamente avvolto nel mistero ed i rumor sulla sua cancellazione non sono mancati, sebbene Ubisoft abbia assicurato a più riprese che il progetto è regolarmente in lavorazione. Per adesso, però, tutto tace.

Hollow Knight: Silksong

Il seguito dell'acclamato Hollow Knight ha subito mandato in estasi tutti i fan già solo con il trailer di annuncio. Ma allora eravamo nel febbraio del 2019 e di Hollow Knight Silksong ancora nessuna traccia. Team Cherry ha aggiornato sporadicamente i giocatori con qualche informazione e trailer sparso, ma c'è ancora il silenzio assoluto sull'uscita del gioco, che continua a saltare la maggior parte degli eventi in streaming di Sony, Microsoft e Nintendo. Che il 2024, cinque anni dopo il reveal, possa essere l'anno giusto?

Pragmata

IP nuova di zecca targata Capcom, Pragmata venne annunciato nel 2020 durante un evento tutto incentrato sui giochi della futura PlayStation 5, impressionando per la sua tenuta tecnica e direzione artistica. Da allora però le informazioni sul progetto sono state molto rare, condite da qualche sporadico trailer e da continui rinvii: inizialmente previsto per il 2022, Pragmata è stato poi spostato al 2023, ma nemmeno quest'anno si è rivelato essere quello giusto. Il progetto è attualmente senza una nuova finestra di lancio, e non è chiaro quando farà finalmente il suo debutto su PS5.

Senua's Saga: Hellblade II

Altro gioco rivelato ufficialmente nel 2019 ma ancora con un grosso punto interrogativo alla voce "data d'uscita". Nel corso degli anni non sono mancati aggiornamenti sull'opera targata Ninja Theory, ma nel concreto si è visto ancora poco ed il progetto è ancora in buona parte avvolto nel mistero. Il seguito di Hellblade Senua's Sacrifice promette comunque di essere un'evoluzione del suo predecessore, e quantomeno Microsoft ha confermato per il 2024 l'uscita del gioco su PC e Xbox Series X/S. Sarà davvero così?

Star Citizen

Un altro "peso massimo" delle lunghe attese: Star Citizen entrò in pre-produzione nel 2010 per poi essere annunciato ufficialmente nel 2012, protagonista di una campagna Kickstarter di grandissimo successo. Tuttavia, nonostante un budget colossale accumulato nel corso degli anni e le ambizioni sempre più grandi di Cloud Imperium Games, Star Citizen ancora non vuole saperne di uscire. Se non altro la campagna single player Squadron 42 di Star Citizen non ha più segreti, ma l'attesa in ogni caso sembra davvero infinita...

The Elder Scrolls VI

Del tanto sognato successore di The Elder Scrolls V Skyrim si conosce soltanto un brevissimo teaser trailer con un paesaggio mozzafiato ed il logo del gioco ancora sprovvisto di un sottotitolo ufficiale. E nient'altro. Eravamo all'E3 2018 e da allora su The Elder Scrolls VI vige il più totale silenzio, spezzato da qualche rumor e qualche dichiarazione ufficiale che comunque nel concreto ancora non ci ha rivelato o mostrato nulla del gioco, forse annunciato davvero troppo presto. The Elder Scrolls VI diverrà realtà, poco ma sicuro. Chissà però quanto ancora si dovrà attendere.