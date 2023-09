6 giochi bellissimi su licenza: da Batman Arkham a Marvel's Spider-Man

I giochi su licenza sono spesso un'incognita a livello qualitativo: spesso si rivelano prodotti dimenticabili che fanno leva soltanto sul nome del loro brand di riferimento, ma in alcuni casi possono venire fuori grandi opere che rendono onore sia al brand di riferimento, sia agli appassionati del mondo videoludico.

Vi elenchiamo di seguito 5 tra i migliori giochi su licenza mai fatti, di quelli imperdibili anche per chi non conosce bene il franchise su cui si basano. Da tenere presente che qui ci soffermiamo soltanto su prodotti basati su franchise di cinema, serie tv, fumetti e quant'altro senza però essere diretto adattamento di un film o altri prodotti multimediali: vi abbiamo infatti già parlato dei 5 migliori tie-in mai realizzati e che meritano le vostre attenzioni.

Batman Arkham City

La serie di Batman Arkham si è distinta in generale come una produzione di elevata caratura, capace di regalare grandi emozioni e coinvolgimento a tutti i fan di Batman che si sono così goduti una storia originale basata sul celebre supereroe della DC Comics. Praticamente si potrebbe scegliere uno qualunque dei giochi sviluppato da Rocksteady Studios ed azzeccarci in pieno: qui citiamo nello specifico lo splendido Batman Arkham City del 2011, che all'epoca fu capace di evolvere il concept del precedente Arkham Asylum perfezionandolo in ogni componente di gameplay. Girovagare per le pericolose strade di Arkahm City è ancora oggi fonte di ricordi incancellabili per chi ha vissuto questa memorabile avventura.

Hogwarts Legacy

Dopo anni in cui non si vedeva un videogioco di spessore basato su Harry Potter o sul Wizarding World in generale, Hogwarts Legacy si è rivelato una gradita sorpresa per tutti gli appassionati. L'Action/RPG sviluppato da Avalanche Software ha saputo ricatturare al meglio le atmosfere delle pellicole cinematografiche incentrate sul celebre maghetto, dandoci la possibilità di esplorare il Castello di Hogwarts ed i suoi dintorni in ogni particolare, per poi condire il tutto con una storia interessante ed una giocabilità immediata per tutti. Senza dubbio uno dei giochi più significativi del 2023.

James Bond 007: Everything Or Nothing

Uno dei migliori videogiochi dedicati a James Bond ironicamente non è strettamente collegato a nessuno film che lo vede protagonista. Pubblicato nel 2004, James Bond 007 Everything or Nothing si presentò con una visuale in terza persona (altra inconsuetudine rispetto ai tipici giochi basati su 007) e con una storia originale considerata una continuazione del film 007 Die Another Day, Everything or Nothing seppe stupire per la pregevole qualità delle sue missioni, un sistema di combattimenti ben confezionato e le tipiche atmosfere delle opere con protagonista l'agente segreto più famoso del mondo. Ancora oggi un prodotto che merita di essere riscoperto.

Marvel's Spider-Man

La prima avventura di Insomniac Games dedicata all'amichevole Uomo Ragno di quartiere si è dimostrata una delle produzioni più importanti mai comparse su PlayStation 4. Attraverso una storia inedita incentrata sull'iconico supereroe, Marvel's Spider-Man si è dimostrato un Action/Adventure di spessore, ricco di attività da affrontare nel frattempo che si esplora a fondo Manhattand dondolandosi tra un grattacielo e l'altro in una maniera così fluida e realistica come mai visto prima in un gioco dedicato al personaggio. E con Marvel's Spider-Man 2 in arrivo il 20 ottobre 2023, la sensazione è che Insomniac è pronta a superarsi ancora di più con questo promettente seguito per PS5.

Star Wars: Knights of the Old Republic

Di videogiochi basati su Star Wars ne possiamo trovare numerosi di qualità, ma uno dei più amati di sempre è senza dubbio Star Wars Knights of the Old Republic, uno dei migliori giochi di ruolo mai realizzati da BioWare nel corso della sua lunga storia. Ambientato nell'epoca della Vecchia Repubblica e 4000 anni prima della saga degli Skywalker, KOTOR ha saputo conquistare il pubblico non solo grazie ad una storia appassionante e ricca di colpi di scena, ma anche per un gameplay complesso e stratificato dalle innumerevoli possibilità. In poche parole, imperdibile per tutti gli amanti della Galassia lontana lontana.

The Chronicles of Riddick: Escape From Butcher Bay

Intenso come prequel videoludico del film di culto Pitch Black con protagonista Vin Diesel, The Chronicles of Riddick Escape From Butcher Bay ci mette nei panni di Richard B. Riddick (sempre con voce e fattezze del celebre attore) mentre lo guidiamo verso una via di fuga da Butcher Bay, una delle più pericolose ed impenetrabili prigioni di massima sicurezza della galassia. Ci riusciremo tramite un gameplay Action/Stealth che prende spunto da classici come Half-Life e Splinter Cell, dando vita ad un'esperienza immersiva tra le più coinvolgenti immaginabili nel frattempo che ci si orienta nella claustrofobica prigione graziata da un level design di prim'ordine.