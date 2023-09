6 giochi lunghissimi che vi terranno incollati allo schermo per centinaia d'ore

Ci sono giochi talmente pieni di contenuti che per essere scoperti in ogni loro minimo particolare potrebbero essere necessarie anche centinaia di ore prima di essere completati a dovere. Di opere così ne possiamo trovare letteralmente a non finire, anche tra produzioni di elevata caratura qualitativa.

Conosciamo già il videogioco più lungo di sempre da completare, ma vi citiamo altri 6 giochi celebri per la loro longevità apparentemente senza fine, che vi porteranno via tantissimo tempo prima di poterli finire in maniera adeguata:

Assassin's Creed Valhalla

L'Assassin's Creed più longevo di sempre, per molti fan forse pure troppo. Stando ad How Long To Beat, finire a dovere Assassin's Creed Valhalla potrebbe richiedere almeno 143 ore di gioco per il 100%, e questo senza calcolare le varie espansioni pubblicate da Ubisoft nel corso del tempo. Mai nessun gioco della serie si è avvicinato a numeri simili, rendendo quindi Valhalla un esponente unico all'interno del suo brand.

Divinity Original Sin II

La nostra recensione di Baldur's Gate 3 conferma che l'ultima fatica di Larian Studios porterà via moltissimo tempo a tutti coloro che lo vorranno completare in ogni sfumatura, ma questa è proprio una caratteristica del team dato che anche il precedente Divinity Original Sin II è noto proprio per la sua durata sconfinata. Il secondo gioco della serie richiede 153 ore per arrivare al completamento, e non è da escludere che, data la sua profondità e complessità, per molti giocatori possa servire anche più tempo ancora prima di mettere la parole "fine" al mastodontico RPG.

Elden Ring

FromSoftware porta la formula dei Souls nell'open world, ed il risultato è un prodotto che sembra non finire mai per davvero. Sono almeno 132 le ore che servono per scoprire tutti i segreti dell'Interregno offerto da Elden Ring, e questo senza nemmeno contare le eventuali ripetute morti a cui diversi utenti potrebbero andare incontro lungo il loro cammino. Insomma, Elden Ring è un'opera monumentale non solo per qualità, ma anche per contenuti, e di sicuro non lo finirete nell'arco di pochi giorni.

Persona 5

Che si giochi la versione base oppure la riedizione Royal, state certi che Persona 5 vi richiederà un centinaio di ore anche solo per completare la storia principale, a riprova di quanto è enorme la produzione Atlus. Scendendo più nello specifico, Persona 5 può sfiorare le 200 ore per il completamento, dunque portando a termine ogni contenuti ed attività presente all'interno di uno dei JRPG più celebri degli ultimi anni. Gli amanti del genere avranno letteralmente pane per i loro denti per giorni, settimane e mesi.

The Elder Scrolls V: Skyrim

I giochi Bethesda sono noti per la loro durata considerevole, ma The Elder Scrolls V Skyrim è passato alla storia come uno dei giochi di ruolo più lunghi in circolazione, di quelli che hanno sempre qualche segreto ben nascosto che anche solo per scoprirlo saranno necessarie diverse ore. Skyrim può anche arrivare alle 230 ore prima di vedere proprio tutto in termini di quest, gameplay e scenari: un fattore, questo, che ha contribuito ad espandere il mito di generazione in generazione.

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom

Forse il gioco più lungo mai realizzato da Nintendo, con le sue circa 232 ore per scoprirne ogni minimo dettaglio. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è un'avventura immensa e travolgente, un'esperienza che rapisce per mesi e che ha sempre qualcosa di nuovo da mostrare ai fan anche quando sembra aver già scoperto tutte le sue carte. E invece no, la sorpresa nel mondo di Hyrule è sempre dietro l'angolo, così come un'altra quest tutta da vivere.

Ma questi sono soltanto alcuni esempi di giochi lunghissimi che si possono fare: aiutateci ad ampliare ancora di più l'elenco con le vostre citazioni tra i commenti!