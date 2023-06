6 giochi per PlayStation 2 incredibilmente avanti

Dopo avervi proposto la classifica dei giochi PS2 con una grafica incredibile questa volta vi presentiamo una selezione di giochi per PlayStation 2 che hanno anticipato i tempi, introducendo soluzioni tecniche, ludiche o stilistiche che sarebbero poi diventate lo standard nel mondo dei vidoegiochi solo qualche anno dopo.

Final Fantasy XI

Un MMO su console, nel 2002. Wow, incredibile. Non si tratta del primo caso in assoluto (Phantasy Star Online per Dreamcast è uscito nel 2000) ma certamente parliamo di un traguardo importante in casa PlayStation. Un gioco di una serie famosissima in Giappone e in Occidente abbracciava la via degli MMORPG, all'epoca molto popolari su PC ma certamente non su console.

Kill Switch

Kill Switch? Siamo certi che molti di voi non lo avranno nemmeno mai sentito nominare (il Metascore è di poco inferiore a 70... non parliamo proprio di un capolavoro) eppure questo titolo quasi sconosciuto ha un grande pregio. Quale? Quello di aver introdotto il sistema di copertura negli sparatutto in terza persona, un concetto poi reso popolare da Gears of War nel 2006.

Resident Evil Outbreak

Gran Turismo 4

, ma con una particolarità. E' possibile giocare online con altri giocatori per completare le missioni ma non c'è alcun modo di comunicare, via chat testuale o audio.Un primo timido tentativo della serie Capcom di abbracciare il comparto multigiocatore, sicuramente una piccola rivoluzione per l'epoca, considerando che correva l'anno 2003.

Gran Turismo 4 merita di entrare in questa top 5 per un motivo molto semplice: si tratta di uno dei pochi giochi a supportare la risoluzione HD (1080i) su PlayStation 2. Indubbiamente uno spettacolo per quei pochi fortunati che all'epoca potevano disporre di un televisore con schermo in alta definizione.

Tony Hawk's Pro Skater 3

Oltre ad essere considerato uno dei migliori videogiochi di sempre, Tony Hawk's Pro Skater 3 ha dalla sua un primato assoluto: è stato il primo videogioco per PS2 con supporto per l'online. Davvero niente male per un gioco uscito alla fine del 2001.

ICO e Shadow of the Colossus

ICO e Shadow of the Colossus hanno sdoganato il concetto di videogioco come opera d'arte. D'accordo, anche The Legend of Zelda Ocarina of Time ha fatto lo stesso nel 1998, ma nel caso dei due giochi di Fumito Ueda si è andati oltre, permettendo al videogioco di compiere uno step evolutivo importante per il riconoscimento artistico e culturale delle opere videoludiche.