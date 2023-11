6 giochi simbolo degli anni 2000 che hanno definito un intero decennio

Il decennio compreso tra il 2000 e il 2009 è stato fondamentale per l'evoluzione del medium videoludico. In quegli anni abbiamo visto due diverse generazioni prendere vita e l'uscita di innumerevoli classici, alcuni dei quali talmente importanti da essere divenuti veri e propri simboli di quell'epoca

Di seguito vi parliamo di 5 giochi simbolo degli anni 2000, talmente cruciali da essere divenuti una fonte d'ispirazione per l'industria videoludica nel corso del tempo:

Assassin's Creed - 2007

Inizialmente concepito come uno spin-off di Prince of Persia, Assassin's Creed si è poi evoluto in un'IP indipendente esordendo infine sul mercato nel 2007. E sebbene il capostipite non abbia avuto un'accoglienza eccezionale dalla stampa internazionale di allora, la serie Ubisoft è divenuta all'istante un fenomeno di culto tra i giocatori di tutto il mondo. Assassin's Creed ebbe un enorme successo ed in quegli anni praticamente non si parlava d'altro se non delle avventure di Altair, grazie al fascino unico del progetto ed al suo intrigante contesto narrativo. Il successivo Assassin's Creed II pubblicato nel 2009 consacrerà per sempre il franchise Ubisoft tra i più famosi ed importanti dell'industria.

Gears of War - 2006

L'Xbox 360 era ancora nel suo primo anno di vita, ma fino a quel momento ancora non aveva offerto ai fan una vera e propria killer application che giustificasse da sola l'acquisto della console Microsoft. Questo fino all'uscita dell'originale Gears of War, TPS targato Epic Games attesissimo da critica e pubblico sin dalle sue prime presentazioni ufficiali. Ed al momento della sua uscita, il primo episodio della serie ha letteralmente stravolto il mercato dettando nuove regole per il suo genere di appartenenza, senza contare che all'epoca non si era ancora visto un comparto tecnico così all'avanguardia grazie alle potenzialità dell'Unreal Engine 3. Il successivo Gears of War 2 del 2008 consolida ulteriormente l'importanza del brand nel settore videoludico grazie all'introduzione di celebri modalità come Orda, talmente popolare da divenire praticamente una costante in numerosi giochi multiplayer pubblicati successivamente.

Grand Theft Auto III - 2001

Pur avendo già due episodi principali all'attivo, è con Grand Theft Auto III che la serie Rockstar Games esplode definitivamente stravolgendo per sempre il concetto di Action/Adventure ambientati in un contesto free roaming. Oltre ai temi alla base dell'opera che portarono enormi attenzioni (e pure qualche polemica) sul gioco, GTA III offriva una libertà d'azione e movimento mai sperimentata con tale profondità nel genere fino a quel momento, lasciando così un segno profondissimo nella storia videoludica. La rivoluzione messa in atto dall'opera Rockstar è tale che negli anni successivi si sprecheranno i giochi ispirati a Grand Theft Auto, pur senza mai raggiungere le qualità ed il successo commerciale del terzo capitolo e dei successivi GTA Vice City e GTA San Andreas, che hanno ulteriormente ingigantito il mito del franchise rendendolo immortale. Non è un caso, insomma, che GTA 6 è atteso come il più grande lancio di sempre per i videogiochi.

Halo Combat Evolved - 2001

Per fare in modo che la nuovissima Xbox potesse da subito avere un forte impatto in un mercato dominato da Sony e Nintendo, Microsoft aveva bisogno di un gioco che potesse letteralmente spaccare tutto e finire sulla bocca di tutti. Halo Combat Evolved è stato esattamente ciò che serviva al colosso di Redmond. Il kolossal targato Bungie ha riscritto la storia degli FPS portandoli su nuove vette di qualità e idee mai sperimentate prima. Dopo anni di tentativi finalmente con Halo tramonta per sempre l'idea che gli FPS sono un genere esplicitamente pensato per PC, e la popolarità di Master Chief raggiunge letteralmente le stelle grazie anche al grandissimo successo del successivo Halo 2 pubblicato nel 2004. La serie avrà avuto i suoi alti e bassi con il passare del tempo, ma Halo è ancora oggi sinonimo per eccellenza di Xbox.

Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty - 2001

All'epoca della sua uscita a cavallo tra il 2001 e il 2002 in tutto il mondo, Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty venne forse in buona parte incompreso dal pubblico. I giocatori avevano ancora ben in mente le meraviglie del primo Metal Gear Solid e alcuni radicali cambiamenti, come Raiden protagonista al posto di Solid Snake, non vennero accolti al meglio dai fan. Spesso si pensa al successivo Metal Gear Solid 3 Snake Eater come il miglior capitolo della trilogia originale, ma a posteriori forse è proprio il secondo capitolo ad essere divenuto il più importante e simbolico della serie. Ciò che fece Hideo Kojima con Sons of Liberty trascendeva infatti il concetto stesso di videogioco, trattando già all'inizio del 2000 tematiche e concetti ancora attualissimi e discussi nel 2023. Metal Gear Solid 2 è dunque un videogioco assolutamente unico, la cui cruciale importanza è stata riconosciuta soltanto molti anni dopo il suo originale esordio sul mercato.

Resident Evil 4 - 2005

Nonostante già fosse una delle serie più popolari sulla scena videoludica, nella prima metà degli anni 2000 Resident Evil stava iniziando a perdere qualche colpo in termini di originalità e freschezza. I giochi continuavano ad essere di grande qualità (come Resident Evil Code Veronica o il remake del capostipite per GameCube), tuttavia dopo tanti giochi era forse giunto il momento di stravolgere tutto e portare il brand verso una nuova direzione. E' con quest'obiettivo che Capcom e Shinji Mikami crearono Resident Evil 4, andato incontro a più revisioni prima di raggiungere la sua forma definitiva nel 2005. E fu vera rivoluzione. Non solo Resident Evil 4 inventò un modo completamente nuovo di intendere i survival horror rinnovando profondamente la serie, ma sdoganò nuovi concept videoludici come la telecamera posta sulla spalla del protagonista, divenuta poi un elemento irrinunciabile per innumerevoli horror, TPS ed Action/Adventure successivi. L'impatto avuto dal quarto capitolo è stato immenso, rimasto intatto ancora oggi: la nostra recensione di Resident Evil 4 Remake conferma che anche nel 2023 l'eccezionale avventura horror è una delle più grandi certezze del panorama videoludico.

Ma questi sono soltanto alcuni nomi degni di menzione: quel decennio è stato pieno di produzioni simboliche che si sono imposte come vere e proprie eccellenze, al punto che forse solo 6 nomi non bastano. Diteci anche la vostra, citando quelli che secondo voi sono giochi simbolo degli anni 2000!