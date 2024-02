6 giochi usciti su più piattaforme: Skyrim è letteralmente ovunque!

Ci sono giochi che sono stati riproposti su più sistemi nel corso del tempo, non limitandosi dunque a comparire soltanto in una specifica generazione. Anzi, certi nomi tra porting e collection varie vanno avanti addirittura per decenni rivelandosi in questo modo praticamente immortali.

Di seguito vi citiamo 6 giochi usciti su più piattaforme e generazioni, tra produzioni più recenti fino a vere e proprie icone della storia videoludica:

Doom

Non poteva certo mancare l'originale Doom, riproposto letteralmente ovunque e non solo su PC e console. Con il passare degli anni il capolavoro id Software è diventato un vero e proprio meme per il fatto che sembra girare ovunque, ma in senso proprio letterale: c'è addirittura chi ha fatto girare Doom sui batteri dell'intestino, e non è uno scherzo. Parlando di piattaforme ufficiali, dopo l'esordio su MS-DOS il primo Doom è arrivato per davvero su ogni sistema: SNES, PlayStation, SEGA Saturn, Game Boy Advance, PS3, Xbox 360 e fino a Nintendo Switch. E questi sono soltanto alcuni nomi!

Grand Theft Auto V

L'esordio di Grand Theft Auto V risale al settembre del 2013, venendo pubblicato all'epoca su PS3 e Xbox 360. Da quel momento il kolossal di Rockstar Games si è trasformato in un vero e proprio fenomeno travolgente con il quale la compagnia newyorkese è andata avanti per oltre un decennio: GTA V è infatti arrivato anche su PC, PS4, Xbox One e pure nell'attuale generazione rappresentata da PS5 e Xbox Series X/S. Il successo praticamente eterno del gioco, con ben 195 milioni di copie vendute in oltre 12 anni, lo rende uno dei giochi più popolari di tutti i tempi.

Resident Evil 4

In origine fu pensato come esclusiva GameCube, ma a Resident Evil 4 ben presto i confini cubici iniziarono a stare stretti. Capcom ha riproposto il suo gioiello su innumerevoli sistemi diversi, partendo da PS2 per poi passare a Wii e PC, senza dimenticare lo sbarco anche su PS3, PS4, Xbox 360 e Xbox One attraverso le riedizioni HD. Ma la lista è ancora lunga: ecco tutte le versioni di Resident Evil 4 prodotte con il passare degli anni.

Street Fighter II

Ancora Capcom, ancora uno dei suoi videogiochi migliori. Dopo aver fatto furore in sala giochi, Street Fighter II sbarcò dapprima su SNES per poi arrivare su tantissimi altri sistemi attraverso porting diretti, versioni aggiornate o collection. In un modo o nell'altro il leggendario Picchiaduro lo si può trovare praticamente in ogni dove, che sia su SEGA Mega Drive, Game Boy o PlayStation fino ad arrivare alle più moderne PS4, Xbox One e Switch grazie a raccolte quali Street Fighter 30th Anniversary Collection o Capcom Fighting Collection. Insomma, c'è sempre tempo e modo per farsi facilmente una partita a questo classico intramontabile.

The Elder Scrolls V: Skyrim

Anche The Elder Scrolls V Skyrim è uno dei primi nomi che vengono in mente quando si parla di giochi riproposti su più piattaforme. Questo perché l'acclamato Action/RPG di Bethesda ha continuato ad essere costantemente arricchito ed aggiornato nel corso del tempo. E così dall'iniziale debutto su PC, PS3 e Xbox 360 il gioco ha trovato la sua strada su tutte le successive piattaforme Sony e Microsoft distribuite sul mercato, con una visiva anche alla Switch di Nintendo. Poco ma sicuro, Skyrim è una certezza del panorama videoludico dall'ormai lontano 2011 e sembra destinato a rimanere tale anche in futuro.

The Last of Us

Rispetto agli altri nomi citati le comparse di The Last of Us su piattaforme multiple sono più limitate, ma in un modo o nell'altro anche l'opera Naughty Dog continua sempre a far parlare di se nonostante sia passato più di un decennio dal suo debutto su PS3. Poco tempo dopo eccolo sbarcare anche su PS4 tramite un'edizione rimasterizzata, mentre in tempi più recenti la prima avventura di Joel ed Ellie ha goduto di nuova linfa vitale grazie a The Last of Us Parte I pubblicato dapprima su PS5 e poi su PC. In un modo o nell'altro, dunque, ancora oggi continua ad intrattenere i fan.