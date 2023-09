6 giochi che vogliamo assolutamente al lancio di Nintendo Switch 2

Stando a rumor e leak, Nintendo Switch 2 è più vicina del previsto, la nuova console della casa di Kyoto dovrebbe arrivare nel 2024, con specifiche tecniche piuttosto interessanti, sempre secondo le solite voci di corridoio. Ma i giochi di lancio? Per ora non sappiamo nulla, ma noi ci siamo divertiti a sognare...

Super Mario

D'accordo, tutti vogliamo Super Mario Odyssey 2 o un nuovo Mario 3D, ma non ci starebbe male nemmeno un nuovo gioco di Mario in due dimensioni, magari con uno stile grafico simile a quello del film di Illumination. Sarebbero epico, vero? Una cosa è certa: un gioco di Super Mario al lancio lo vogliamo assolutamente, nonostante l'imminente uscita di Super Mario Bros Wonder e Super Mario RPG su Switch.

The Legend of Zelda Breath of the Wild Remastered

I rumor ci hanno solleticato il palato: una tech demo di The Legend of Zelda Breath of the Wild per Switch 2 esiste e gira a 60fps. A quanto pare però Nintendo non avrebbe piani per ripubblicare Breath of the Wild in versione aggiornata. Peccato, speriamo cambi idea...

Luigi's Mansion 4

Luigi's Mansion 3 è uscito nel 2019 e siamo in attesa della remaster di Luigi's Mansion 2 per Switch, noi però vogliamo un nuovo gioco originale che possa sfruttare magari il sistema di controllo della console (ci saranno ancora i Joy-Con? O Nintendo si inventerà qualcosa di nuovo?) e magari mostrare i muscoli per quanto riguarda particelle ed effetti di luce (in Ray-Tracing?).

Star Fox

Dopo Star Fox Zero di PlatinumGames uscito nel 2016 su Wii, la serie Star Fox è andata in pausa e Nintendo non è mai riuscita a trovare l'occasione giusta per riportare in vita Fox e gli altri personaggi. Si era parlato di di Star Fox Grand Prix (F-Zero con gli eroi di Star Fox?) ma nulla si è mai concretizzato negli anni, magari però l'idea è stata solamente accantonata, pronta per essere ripresa su Switch 2.

Astral Chain 2

Un nuovo gioco di Captain Toad

tanto che, sembra, Nintendo abbia comprato l'IP direttamente da PlatinumGames con l'idea di farne una serie.E quale occasione migliore del debutto di una nuova console per lanciare il secondo episodio?Davvero un gioiellino, un rompicapo divertente e originale che ci mette nei panni di Toad esploratore a caccia di tesori. Un sequel non è mai arrivato, ma continuiamo a sperare!