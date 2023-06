Le 6 migliori esclusive console PlayStation di sempre

Mentre gli appassionati di console Sony guardano al futuro e ai tanti annunci del PlayStation Showcase, ripercorriamo idealmente la storia dei videogiochi first party del colosso tecnologico giapponese stilando la classifica delle cinque migliori esclusive Sony di sempre su console PlayStation.

The Last of Us - PS3 2013

Gran Turismo - PS1 1998

Uncharted 2 Il Covo dei Ladri - PS3 2009

God of War - PS4 2018

ICO & Shadow of the Colossus - PS2 2001 & 2005

God of War II - PS2 2007

Un gioco iconico, un capolavoro assoluto, un gioco che scuote le corde dell'anima come pochi altri.Sicuramente il gioco più bello dello sconfinato catalogo PlayStation 3 e senza dubbio uno dei migliori videogiochi di sempre, in assoluto.Con Gran Turismo,. Da giochi di stampo arcade come Daytona USA, SEGA Rally e Ridge Racer si passa alla simulazione totale, con centinaia di auto reali e decine di circuiti, oltre ad un modello di guida che punta a restituire le sensazioni della guida su strada.Ancora oggi ricordato come un capolavoro totale, Gran Turismo è indubbiamente una delle migliori esclusive PlayStation di sempre.Per molti, il punto massimo mai raggiunto dalla serie Naughty Dog, Uncharted 2 Il Covo dei Ladri migliora quanto di buono fatto nel primo episodio,neanche nell'acclamato Uncharted 4 Fine di un Ladro.Con God of War,, che diventa ora un freddo guerriero e padre, impegnato (in compagnia del figlio Atreus) in epici battaglie contro le divinità del Nord.Con God of War , la saga dello Spartano raggiunge nuove vette e un successo clamoroso con oltre 20 milioni di copie vendute., come Gigi e Andrea, Stanlio e Ollio, Bud Spencer e Terence Hill, Totò e Peppino: perché ICO e Shadow of the Colossus sono di fatto parte di una sola grande visione, quella di Fumito Ueda, all'epoca giovane creativo ritrovatosi game designer per puro caso.Ma la visione di Ueda continua, ancora oggi, ad ispirare legioni di artisti in tutto il mondo., quando PS3 è già nei negozi. E spreme al massimo la "vecchia" console Sony, grazie a combattimenti epici, un gameplay ancora più frenetico e un comparto tecnico allo stato dell'arte, unito ad una direzione artistica particolarmente ispirato. Uno dei migliori giochi d'azione di sempre, punto.