I 6 migliori giochi horror per la PS2, che spavento!

Il genere dei Survival Horror è stato piuttosto prolifico su PlayStation 2. Il monolite nero di Sony ha ospitato alcuni indimenticabili esponenti del genere nel corso degli anni, dalle qualità talmente grandi da imporsi come punto di riferimento per tutti gli appassionati.

Di seguito vi elenchiamo i sei giochi horror più belli e significativi dell'epoca PS2, produzioni in grado di appassionare il giocatore così come di terrorizzarlo, lasciando così ricordi indelebili:

Forbidden Siren

Horror targato Sony, realizzato dal mai dimenticato Japan Studio. Ambientato ad Hanuda, un remoto villaggio rurale disperso per il Giappone, in Forbidden Siren i malcapitati protagonisti bloccati in quell'area dispersa lottano per la sopravvivenza fuggendo dall'assalto degli Shibito. Angoscia, terrore e momenti imprevedibili sono state le chiavi del successo dell'opera, graziata da un comparto sonoro da pelle d'oca e un'evolversi della vicenda in grado di appassionare grazie alla sua imprevedibilità.

Project Zero II: Crimson Butterfly

Se il primo Project Zero era riuscito ad attirare l'attenzione del pubblico grazie al suo interessante "sistema di combattimento" con fantasmi da sconfiggere scattando fotografie al momento giusto, il suo seguito perfeziona ulteriormente la formula di gioco rendendola ancora più avvincente. Project Zero II Crimson Butterfly è forse il miglior esponente della serie horror di culto targata Tecmo, e la storia delle sorelle gemelle Mio e Mayu Akamura intrappolate in una città fantasma ha tutte le carte in regola per regalare terrore ed emozioni forti.

Resident Evil 4

Un horror atipico e rivoluzionario, improntato maggiormente verso l'azione rispetto ai passati episodi ma capace di creare tensione e coinvolgimento come pochissimi altri esponenti del genere. Resident Evil 4 è uno dei più grandi capolavori mai realizzati da Capcom, che stravolge il suo brand di punta per evolverlo verso un nuovo modo di intendere il terrore, dove anche il più piccolo dei passi falsi può essere pagato a caro prezzo, con la vita del povero Leon S. Kennedy braccato da orde di Ganados impazziti. La recensione di Resident Evil 4 Remake conferma che il connubio tra Action ed Horror mostrato nel 2005 è fortissimo ancora oggi, nella sua veste aggiornata ai tempi moderni.

Silent Hill 2

L'esempio per eccellenza di survival horror psicologico. Konami ha confezionato un'opera dalle qualità immense, capace non sono di angosciare il giocatore ma anche di trasmetterli emozioni potenti e struggenti, grazie ad un racconto da brividi lungo la schiena, una colonna sonora da inchino e uno scenario, quello della cittadina di Silent Hill, tanto affascinante quanto soffocante con la sua nebbia perenne. La speranza è che il remake di Silent Hill 2 sviluppato da Bloober Team possa mantenere intatte queste sensazioni, elevandole ancora più in alto con la potenza delle tecnologie odierne.

The Suffering

Un altro intrigante esponente dei Survival Horror più votati all'azione, che ci mette nei panni di Torque, un prigioniero condannato a morte presso il penitenziario di Carnate che però si ritrova a combattere per la sua sopravvivenza dopo che un terremoto e la comparsa di alcune misteriose creature manda allo sbando il penitenziario. Oltre alla possibilità di poter giocare liberamente in prima o in terza persona, a rendere ancora più interessante The Suffering è il sistema morale influenzato dalle nostre scelte, oltre all'indicatore di pazzia che consente al protagonista di trasformarsi brevemente in una creatura terrificante pronta a far strage di ogni nemico lungo il cammino.

The Thing

A sorpresa c'è anche un gioco su licenza tra gli horror più interessanti su PS2. Basato sull'omonimo film cult di John Carpenter, The Thing (La Cosa in Italia) è da intendersi come una sorta di sequel della pellicola, che mescola sapientemente azione, atmosfere horror ed ambientazioni claustrofobiche per dar vita ad un prodotto non solo ben confezionato, ma anche avvincente e sempre più intrigante con l'evolversi della storia. Imperdibile per i fan dell'opera cinematografica, ma consigliato anche a chi non conosce la produzione di riferimento.