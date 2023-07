I 6 momenti più emozionanti di Final Fantasy X

La sceneggiatura di Final Fantasy X è una delle più amate di tutta la serie. Non soltanto tocca in modo profondo diverse tematiche sempre attuali, ma è ricca di personaggi memorabili e scene che hanno saputo arrivarci al cuore.

Viviamo la storia nei panni di Tidus. Catapultato a mille anni di distanza dalla sua epoca, per moltissimo tempo in Final Fantasy X Tidus non riesce a scacciare quella sensazione di estraneità che percepisce nei confronti dei luoghi, delle persone e delle tradizioni di Spira.

Lo stesso vale per noi giocatori nel corso di tutta la storia ed è anche per questo che molte scene sono state capaci di emozionarci e sorprenderci. Eccone sei che non scorderemo facilmente. Attenzione: se non avete terminato il gioco, questo articolo contiene pesanti spoiler. In tal caso, assicuratevi di recuperare il gioco, che è uno dei 5 Final Fantasy che andrebbero giocati almeno una volta nella vita.

Il primo Rito del Trapasso di Yuna

Il mondo in cui Tidus si trova non gli è familiare, fatica a comprenderlo e a trovare un suo posto. Pienamente identificati nel protagonista, i nostri occhi guardano l'universo di Spira con la stessa incertezza con cui lo guarda Tidus e, come lui, rimaniamo incantati ad ammirare la maestosa – e al contempo raccapricciante – danza del Rito del Trapasso dopo la distruzione del porto di Kilika.

Yuna, sospesa sullo specchio d’acqua e avvolta dai lunioli, esegue il rituale con cui gli invocatori accompagnano le anime dei defunti nell’Oltremondo per impedire che l’invidia e il rimorso verso i vivi possa contaminarle fino a trasformarli in mostri.

Sotto lo sguardo impassibile di Lulu e la disperazione di coloro che hanno perduto i propri cari, Tidus resta agghiacciato dallo spettacolo che si profila di fronte a sé, mentre sullo sfondo risuonano le note dell’inno dell’intercessore in una scena che, con la sua poesia, gli ricorda che davvero non sa niente di quel mondo.

Il massacro dei Miliziani nell’Operazione Mihen

Nel tentativo di debellare Sin, la minaccia che incombe ciclicamente su Spira e che si dice essere nata dai peccati del suo popolo, i Miliziani decidono di far fronte comune con gli Albhed e adottare una soluzione drastica: provare a distruggere Sin con un assalto su larga scala, utilizzando anche le stesse macchine Albhed proibite dal clero. Nonostante alla base ci sia il desiderio comune di vivere in pace, la cosiddetta Operazione Mihen si rivela essere un massacro. Di fronte al campo di battaglia, devastato dal contrattacco di Sin, Yuna resta senza parole, chiusa nel proprio dolore e – ancora una volta – non può che limitarsi a eseguire il Rito del Trapasso per le anime dei caduti.

Nel frattempo Tidus, sconvolto dall’accaduto, si lancia all’inseguimento di Sin, naturalmente senza alcun esito se non quello di dar sfogo a tutta la propria rabbia nei confronti di un’entità che, per motivi a lui sconosciuti, potrebbe incarnare lo spirito di suo padre.

La strage nella Base Albhed

Giunti nel Deserto di Sanubia, a un certo punto della trama il gruppo si dirige verso il Covo Albhed, casa di Rikku, nonché punto di ritrovo di gran parte della sua comunità, capeggiata da Cid (il padre della ragazza).

All’arrivo, troveremo la base completamente distrutta da un assalto inaspettato. In questo emozionante segmento di trama, assistiamo a tutto il dolore di Rikku, spezzata da una tragedia che l’ha privata di una casa e di una famiglia. Persino Wakka, da sempre ostile al popolo Albhed, realizza in quel momento che in quella gente c’è qualcosa che va ben oltre i suoi pregiudizi. Allo stesso modo, è nella base Albhed che Tidus scopre la verità sul destino degli invocatori, e dunque su quello di Yuna: l’invocazione suprema, il necessario rito per sconfiggere Sin, può avvenire unicamente sacrificando l’invocatore che la esegue. Una condizione che, seppur largamente elaborata da parte del gruppo e sdoganata dalla società, Rikku e Tidus non riescono ad accettare.

Il matrimonio tra Yuna e Seymour

“Questo matrimonio non s’ha da fare”. Le nozze fra Yuna e Seymour, alle quali l’invocatrice ha deciso di sottostare per un preciso intento, verranno interrotte da Tidus e dalla sua squadra, intenzionati a salvare Yuna e a sconfiggere il Maestro di Yevon una volta per tutte.

In una serie di emozionanti scene che sono rimaste nella storia di Final Fantasy, il gruppo di Tidus – sotto la minaccia delle armi - è costretto a interrompere l’assalto. Mentre Seymour bacia Yuna sotto gli occhi del protagonista, accecato dalla rabbia, Yuna inizia una trattativa estrema: la vita dei suoi amici in cambio della propria. Avvicinandosi al ciglio della balconata di Bevelle, sospesa a un’altezza vertiginosa, Yuna minaccia di gettarsi nel vuoto. Solo così Seymour accetta di abbassare le armi. È a quel punto che l’invocatrice intima ai propri amici di cogliere l’occasione per fuggire.

Poco dopo, unendo le mani in preghiera, chiude gli occhi e si lascia cadere nel vuoto. “Io so volare”, ci dirà poco prima di lanciarsi, e dobbiamo crederle: invocherà il fidato Valefor durante la caduta, atterrando sulle sue possenti ali e trovando finalmente un modo per fuggire.

Il bacio nel Bosco di Macalania

Forse una delle scene più emozionanti in assoluto. Dopo essersi ritrovati, Yuna e Tidus hanno un po’ di tempo per riordinare le idee e parlarsi a cuore aperto. Immersi nel lago, il ragazzo ormai sa quale destino attende la sua amata e per questo, con bonaria ingenuità, si scusa e le propone di abbandonare il pellegrinaggio.

Tidus inizia a raccontare all’invocatrice della bellezza della sua Zanarkand, quella dei tempi d’oro, la città che non dorme mai e con un tramonto così meraviglioso da far sembrare infuocato il cielo. Fantasticando sulla loro vita insieme, l’As del blitzball prova a prospettare a Yuna una vita di sogni e spensieratezza. Per quanto innamorata dell’idea di poter essere libera e felice, Yuna non riesce a trattenere le lacrime. Non può sottrarsi alla responsabilità che sente nei confronti del popolo di Spira, nei confronti dei suoi amici e nei confronti di suo padre.

Sarà a questo punto che ogni parola diventa vana. Tidus si avvicina a Yuna, le posa dolcemente una mano sulla spalla e la bacia. In una lunga e romantica sequenza, sulle note di Suteki Da Ne, i due amanti trascorrono un lungo momento di piena gioia, lontani da un mondo pieno di sofferenza e ingiustizia.

La separazione nel finale

Molte storie tendono a perdersi sul finale, ma questo non è il caso di Final Fantasy X. Dopo aver compreso che esiste un’alternativa all’invocazione suprema, la squadra decide di percorrerla. Per farlo, Yuna deve sacrificare i propri Eoni, dei veri e propri compagni di viaggio che le sono stati fedeli in tutto il pellegrinaggio.

Come se non bastasse, Tidus – che è un sogno degli intercessori – è destinato a svanire. Pur non avendo rinunciato alla propria vita, quindi, Yuna dovrà rinunciare alle proprie invocazioni e al proprio amore, in un’emozionante scena in cui, rifiutandosi di lasciarlo andare, Yuna corre incontro a Tidus senza però poterlo abbracciare, cadendo rovinosamente a terra. La ragazza si rimette in piedi, con la determinazione che la contraddistingue, e poco dopo si dichiara: “Ti amo”. Di tutta risposta, il protagonista, pur nella sua forma evanescente, avvolge le sue braccia attorno all'amata per un ultimo abbraccio, quindi si lancia nel vuoto per ricongiungersi a suo padre Jecth, a Braska (il padre di Yuna) e all’amico Auron.

La scena si sposta poi su un lungo e accorato discorso di Yuna al popolo di Spira, che culmina in una toccante riflessione finale: “I compagni persi, i sogni svaniti…non dimentichiamoli mai”. Un invito che Yuna fa alla propria gente, che ora potrà godersi il Bonacciale eterno, ma anche e soprattutto a sé stessa.

E voi? Quali sono state le scene di Final Fantasy X che più vi hanno emozionato? Pensate che, secondo il leaker di Persona 3, un remake di Final Fantasy 10 sarebbe in arrivo nel 2026. Dato quanto il gioco è stato amato, l'esistenza di un simile progetto non sarebbe totalmente da escludere.