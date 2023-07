6 vecchie esclusive Microsoft sottovalutatissime da rigiocare su Xbox Series X

Xbox Series X permette di recuperare con relativa facilità vecchi giochi e grandi classici delle precedenti generazioni di Xbox, quale miglior occasione dunque per andare alla scoperta delle gemme sottovalutate del catalogo Xbox One e Xbox 360? Ecco sei vecchie esclusive Microsoft che vi consigliamo caldamente di giocare!

Halo Wars 2

Sunset Overdrive

Quantum Break

Ryse Son of Rome

Dead Rising 3

Kameo Elements of Power

Il primo Halo Wars ha riscosso un discreto successo,, uscito in un periodo non troppo fortunato del ciclo vitale di Xbox One.Ma se amate i giochi di strategia e volete approfondire la lore di Halo, questo è un gioco che vi consigliamo caldamente di recuperare. Non per tutti, ma se sarete capaci di andare oltre le difficoltà iniziali (l'approccio al gameplay non è dei più semplici) troverete una produzione capace di conquistarvi. Per approfondire, ecco la recensione di Halo Wars 2 Gioiello sfortunato della corona di Insomniac Games, il gioco non ha riscosso il successo sperato a causa della (all'epoca) scarsa diffusione di Xbox One.Sunset Overdrive è un gioco coloratissimo, vivace e aperto al caos totale, e proprio da questo titolo Insomniac ha preso spunto per alcuni aspetti di Marvel's Spider-Man. Noi speriamo in un ritorno di Sunset Overdrive ma nel frattempo potete recuperare il gioco originale...Dopo Alan Wake, Remedy e Microsoft lavorano ad una nuova esclusiva Xbox e PC: parliamo di Quantum Break, uscito nel 2016 eRemedy avrebbe poi dato vita a Control riciclando molte delle meccaniche di Quantum Break, all'epoca l'ibrido tra gioco e serie TV non venne capito mentre oggi il gioco è stato rivalutato da pubblico e critica.Uscito al lancio di Xbox One nel 2013, Ryse Son of Rome di Crytek può contare su un immaginario molto forte, purtroppoma nel complesso Ryse resta una esperienza sicuramente consigliata.E se dopo dieci anni i giocatori chiedono a gran voce Ryse 2 , un motivo c'è...Altri gioco di lancio di Xbox One, con Dead Rising 3 per molti inizia il declino della serie Capcom, continuato poi con Dead Rising 4, fino alla cancellazione del mai annunciato Dead Rising 5.Eppure, Dead Rising 3, un gameplay votato al massacro e un protagonista carismatico. Tecnicamente non è invecchiato benissimo, va detto.Con Kameo ci perdiamo nella notte dei tempi: siamo nel 2005 e Rare (acquistata tre anni prima da Microsoft) si presenta al lancio di Xbox 360 con due giochi, Kameo Elements of Power e Perfect Dark Zero.Se l'avventura di Joanna Dark riscuote un buon successo,, che passa inosservato in un epoca dominata da giochi maturi e sparatutto: Kameo invece è un platform fiabesco e colorato che riprende il mood di Banjo-Kazooie ma quell'epoca è ormai sorpassata e il gioco resta un cult per una nicchia ridotta ma fedele.