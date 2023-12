6 videogiochi con titoli di coda indimenticabili

La comparsa a schermo dei titoli di coda può suscitare in noi appassionati un immediato rilascio emotivo, a suggello del viaggio appena concluso. In certi casi il momento è reso ancora più memorabile dalle trovate degli sviluppatori, che tramite l’interattività e la scelta di musiche azzeccate danno vita a sequenze di crediti immortali.

Allo scopo di rendere omaggio ad alcune tra le soluzioni più brillanti in questo senso, vi proponiamo una lista di giochi capaci di distinguersi proprio per l’originalità dei titoli di coda.

Devil May Cry 3

Il gradito ritorno avvenuto nel 2005 della serie a cui dobbiamo lo Stylish Action è un altro esempio di interattività post finale. In questo caso i giocatori sono chiamati a combattere durante i titoli di coda (idea che farà ritorno anche in Bayonetta) e nel caso riuscissero ad abbattere 100 demoni in breve tempo, verrebbero ricompensati con un’inaspettata scena extra.

Flower

Ancor prima di rapire la nostra attenzione con Journey, lo studio indipendente ThatGameCompany riuscì nell’impresa grazie a un gioco particolarmente rilassante, poetico e sperimentale. Elaborati al punto da sembrare uno stage a sé stante, i titoli di coda di quest’esperienza reagiscono ai nostri spostamenti e sbocciano come fiori solleticati dal vento.

MadWorld

Questo action firmato PlatinumGames non va ricordato solamente per la violenza grafica che lo caratterizza, ma anche per l’apporto di comicità dovuto agli annunciatori coinvolti nel progetto: Greg Proops e John DiMaggio – quest’ultimo noto per essere la voce di Bender in Futurama. Consci di avere carta bianca, i due hanno infatti condito i titoli di coda con battute improvvisate ai danni dei complici sviluppatori.

NieR Automata

L’opera partorita dal genio di Yoko Taro non poteva mancare in questo elenco, specie considerando il Finale E e tutto ciò che comporta. Oltre che alla perdita di ogni salvataggio, tale percorso (che ovviamente consigliamo di intraprendere per ultimo) può infatti portare a una sezione shoot 'em up davvero ostica in cui i nomi degli sviluppatori rappresentano i nemici.

Portal

Pur senza coinvolgere attivamente i giocatori, il capolavoro di Valve si chiude magistralmente grazie al talento di Ellen Mclain e Jonathan Coulton, rispettivamente la voce di GLaDOS e l’autore di una tra le canzoni più iconiche del medium. Il motivetto di Still Alive disintegra la quarta parete a partire dalle prime strofe e lo fa impiegando un umorismo che sorprendere colpendo in pieno centro.

Splatoon

Il particolare TPS targato Nintendo che ha debuttato su Wii U nel 2015 permette ai giocatori di essere creativi anche nei titoli di coda, fornendo la possibilità di sfogarsi a ritmo di musica mentre scorrono i nomi di chi ha creato il gioco. In linea con lo spirito dell’esperienza conclusa, spruzzare colori sullo schermo rivela infatti il team di sviluppo e dà origine a un bel passatempo giocoso.

Se siete in vena di scoprire altre curiosità legate al nostro amato medium, non perdetevi l’elenco dei bug e glitch più tremendi del mondo videoludico. Sulle pagine di Everyeye.it potete anche scoprire qual è stato il primo boss nella storia dei videogiochi, così come l’anno a cui risale e il titolo che lo ospitò.