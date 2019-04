6 mesi di Xbox Game Pass a 29.99 euro, ultime ore per approfittarne

E' valida ancora per pochissime ore la promozione di Amazon che vi permetterà di acquistare tre mesi di abbonamento Xbox Game Pass a 29.99 euro ricevendo in regalo altri 90 giorni di sottoscrizione, per un totale di sei mesi di abbonamento.

"Acquista 3 mesi di Xbox Game Pass e ottieni 3 mesi addizionali gratuiti. Promo valida fino al 1 maggio 2019. I token scadranno il 25 maggio 2019." Una volta acquistato l'abbonamento su Amazon.it riceverete il codice nella vostra casella email, la promozione è attiva fino al primo maggio, i codici potranno essere riscattati entro il 25 maggio, come specificato nei termini dell'offerta.

Tra i nuovi giochi Xbox Game Pass di aprile troviamo Prey, The Golf Club 2, Life is Strange 2 Episodio 2, Resident Evil 5, Monster Hunter World e The Walking Dead A New Frontier (Serie Completa), restiamo in attesa di scoprire le novità di maggio, che dovrebbero essere svelate la prossima settimana.

Recentemente Microsoft ha annunciato Xbox Game Pass Ultimate, abbonamento che al costo di 12.99 euro al mese include non solo Xbox Game Pass ma anche Xbox LIVE Gold, il servizio sarà attivo entro la fine dell'anno.