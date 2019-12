67 ore per uno Shiny, il singolare record di un giocatore di Pokémon Spada e Scudo

Se alcuni giocatori hanno bollato come "noioso" un gioco come Death Stranding perché consiste nell'effettuare spesso azioni ripetitive, non osiamo immaginare come definirebbero questa storia che stiamo per raccontarvi riguardo Pokémon Spada e Scudo.

Già, perché un giocatore ha raccontato la propria singolare esperienza di gioco, svelando di aver passato 67 ore a cercare di catturare un singolo Pokémon su cui si era incaponito. L'utente ha detto di essere ossessionato dalle versioni shiny, e di voler iniziare il gioco con un Wooloo shiny, che si è rivelato però più difficile del previsto da trovare.

Stando ai dati trovati in rete, la possibilità di trovare un Pokémon Shiny è di una su 4.096 incontri, e il giocatore in questione ce ne ha messi circa 6.000, per un totale che appunto, sfora la cifra ragguardevole delle sessanta ore di gioco. Uno sforzo immane per catturare un singolo Pokémon. Ne sarà valsa la pena?

E voi? Vi è mai capitato di incaponirvi così tanto su un obiettivo in un videogioco e di sbatterci dunque la testa per così tanto tempo? Raccontateci le vostre storie nei commenti!

