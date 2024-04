7 Days to Die, chi 'non-muore' si rivede: l'horror esce dall'Early Access dopo 11 anni

Meglio tardi che mai: trascorsi più di 11 anni dalla partenza dell'Early Access di 7 Days to Die, per il team di The Fun Pimps è giunto finalmente il tempo di lanciare la versione 1.0 di questo chiacchierato survival horror a tinte open world.

È la stessa software house indipendente a sottolinearlo condividendo un videomessaggio che descrive, appunto, gli sforzi profusi per consentire al titolo di lasciare lo status di Early Access per approdare ufficialmente nella sua versione finale, tanto su PC quanto su console.

Il rovescio della medaglia del tempo e delle risorse richieste per poter dare forma a questo progetto è però rappresentato dal fatto che "la versione 'Legacy' non verrà aggiornata a causa delle significative differenze tecniche tra l'hardware delle vecchie e delle attuali console". Chi vorrà immergersi nell'esperienza post-apocalittica di 7 Days to Die su console PlayStation e Xbox dell'attuale generazione, di conseguenza, dovrà necessariamente riacquistare il gioco nella sua versione finale.

Il team di sviluppo afferma però di "aver contattato Sony e Microsoft per rimuovere al più presto dai loro store digitali l'attuale versione in anteprima e offrire uno sconto ai possessori delle versioni legacy di 7 Days to Die su console. Gli utenti Early Access su PC non dovranno riacquistare il gioco, ma i salvataggi non saranno compatibili con la nuova versione".

A partire dal 22 aprile e fino al 29 aprile, inoltre, tuti i giocatori PC interessati ad acquistare 7 Days to Die potranno farlo con uno sconto del 76%, potendo così aggirare l'aumento di prezzo che coinvolgerà la versione 1.0 in uscita più avanti nel 2024 su Steam, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Fallout 76 - S. . .C. . .L. Edition [Esclusiva Amazon EU] - Play è uno dei più venduti oggi su