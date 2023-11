7 giochi simbolo degli anni '10: le opere che hanno definito un intero decennio

Gli anni compresi tra il 2010 e il 2019 hanno visto l'uscita di un elevato numero di produzioni di spessore, alcune talmente popolari o rivoluzionarie da aver influenzato l'evoluzione stessa dell'industria videoludica negli anni a venire.

Vi abbiamo già parlato di 6 giochi simbolo degli anni 2000, adesso faremo la stessa cosa con il decennio successivo, che di icone intramontabili ne ha offerte tante:

Dark Souls - 2011

Sebbene un paio d'anni prima FromSoftware aveva già deliziato i suoi fan con Demon's Souls, è grazie a Dark Souls che questo nuovo modo di intendere gli Action/RPG viene definitivamente sdoganato. Complice un level design magistrale, un mondo di gioco affascinante ed un livello di difficoltà ben superiore alla media dell'epoca, l'originale Dark Souls si è trasformato in un fenomeno di culto che ha dato il via definitivo al filone dei "Soulslike", divenuti sempre più popolari anno dopo anno. Oggi questo tipo di giochi sono una certezza del panorama videoludico, anche se i successi di FromSoftware sembrano irraggiungibili: le oltre 20 milioni di copie vendute da Elden Ring sono lì a testimoniarlo.

Grand Theft Auto V - 2013

Arrivato proprio alla fine della generazione PS3/Xbox 360, Grand Theft Auto V si è dimostrato un fenomeno gigantesco sin dai suoi primissimi giorni di commercializzazione, dove ha infranto ogni record di vendita di Rockstar Games. L'immenso successo commerciale del quinto episodio principale (oltre 190 milioni di copie vendute), spinto anche dal grandissimo successo di GTA Online, hanno reso questo gioco uno dei più popolari di tutta la storia videoludica, una fama ancora adesso intatta nonostante l'attesa sempre più snervante nei confronti di Grand Theft Auto VI.

Red Dead Redemption - 2010

Ancora Rockstar Games, che prima di GTA V ha lasciato un segno profondo con l'amatissimo Red Dead Redemption, avventura ambientata nel Far West caratterizzata da atmosfere uniche, personaggi memorabili ed un mondo di gioco sconfinato e pieno di attrazioni. Mai prima di questo momento si era visto un videogioco a tema western così profondo e realistico, motivo per cui l'avventura con protagonista John Marston si è subito imposta come una delle più iconiche del suo decennio. La sua fama è stata ulteriormente consolidata nel 2018 con l'uscita di Red Dead Redemption II, un seguito che ha elevato ulteriormente tutte le caratteristiche che hanno reso indimenticabile il predecessore.

The Elder Scrolls V Skyrim - 2011

La serie di The Elder Scrolls era già popolarissima tra critica e pubblico grazie ai successi di Morrowind ed Oblivion, ma è con The Elder Scrolls V Skyrim che il franchise targato Bethesda spopola come mai prima di quel momento. I giocatori restano stregati da una mappa immensa e colma di quest e attività da compiere, nel frattempo che si attraversano scenari mozzafiato respirando atmosfere fantasy da brividi. La popolarità di Skyrim si è protratta attraverso più generazioni grazie anche alle numerose riedizioni prodotte da Bethesda nel corso degli anni, arrivate anche negli anni più recenti. In poche parole, un gioco praticamente eterno che continua ad intrattenere con gusto ancora oggi.

The Last of Us - 2013

Dopo aver ottenuto grandi successi con la trilogia di Uncharted, Naughty Dog chiude il suo ciclo su PS3 con un Action/Adventure dai toni post-apocalittici che conquista in un istante i favori di milioni di giocatori sparsi in tutto il mondo. In quel momento The Last of Us è l'apice della creatività dello studio californiano in termini di storytelling e caratterizzazione dei personaggi: i fan si innamorano perdutamente di Joel ed Ellie e del loro viaggio attraverso gli Stati Uniti devastati dal Cordyceps, in un racconto che mescola sapientemente esplorazione, azione, narrativa ed atmosfere crude ma anche malinconiche verso un mondo che non esiste più. Senza alcun dubbio una delle produzioni Sony più importanti di sempre.

The Legend of Zelda Breath of the Wild - 2017

Ci sono voluti molti anni prima del suo esordio sul mercato: pensato inizialmente come esclusiva Wii U, lo sviluppo di The Legend of Zelda Breath of the Wild va così per le lunghe da divenire anche un gioco di lancio di Nintendo Switch nel 2017. Ma di certo per la console ibrida Nintendo non poteva esserci un inizio più esplosivo. Zelda Breath of the Wild rivoluziona la sua storica serie di appartenenza mettendo a disposizione dei giocatori un open world non solo gigantesco, ma anche una libertà di azione, esplorazione e movimento mai visto con così tanta potenza in un Action/Adventure. Il capolavoro Nintendo ha ridefinito il suo stesso genere di appartenenza, dimostrandosi così un successo di critica e pubblico con ben pochi eguali.

The Witcher 3 Wild Hunt - 2015

Già molto apprezzati per i primi due giochi della serie, i ragazzi di CD Projekt RED raggiungono la loro definitiva consacrazione con la pubblicazione di The Witcher 3 Wild Hunt, capitolo conclusivo della trilogia con protagonista lo strigo Geralt di Rivia. Narrazione, atmosfere, scrittura di dialoghi e quest e varietà nel gameplay sono alcuni dei tanti ingredienti che hanno reso il terzo episodio della trilogia uno dei giochi più importanti della sua generazione, gettando le basi da cui ripartire per il futuro degli Action/RPG. L'arrivo delle successive acclamate espansioni, Hearts of Stone e Blood and Wine, hanno contribuito ad allargare ancora di più il mito di The Witcher 3, a tutti gli effetti un gioco imprescindibile per ogni appassionato del genere.