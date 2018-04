7 Giorni: le notizie della settimana commentate da Ale e Fra in diretta stasera alle 20:00

Primo appuntamento del mese di aprile con 7 Giorni, il rotocalco videoludico di Everyeye.it: tutte le notizie più calde della settimana commentate da Alessandro Bruni e Francesco Fossetti, come sempre in diretta questa sera a partire dalle ore 20:00.

Dalle novità su Spider-Man ai leak su Spyro The Dragon Trilogy, fino ai rumor su PlayStation 5, le novità di cui parlare certamente non mancano...

Gazie al valido supporto di un team di scienziati – beh, più o meno – abbiamo trovato per voi il modo di liofilizzare in una forma iper-concentrata tutte le notizie più interessanti della settimana, e di trasmetterle per via video-osmotica direttamente alle vostre menti, senza tralasciare un po' di sano intrattenimento. Un prodigioso format di pura innovazione, che abbiamo battezzato "Sette giorni: il rotocalco videoludico".

La nuova puntata di Sette Giorni andrà in onda sui nostri canali Twitch e Youtube giovedì 5 aprile alle ore 20:00, condotta da Francesco Fossetti e Alessandro Bruni. Vi aspettiamo!