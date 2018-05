7 giorni: le novità delle settimana commentate in diretta stasera dalle 20:00

Torna anche questo giovedì 7 Giorni, il rotocalco videoludico di Everyeye.it: la redazione si riunirà in diretta per commentare le notizie più calde della settimana, scaldando i motori in vista dell'E3 2018 di Los Angeles.

Le novità di cui parlare non mancheranno, a partire dagli annunci di Fallout 76 e di Pokemon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee, due succosi antipasti che nella giornata di ieri hanno fomentato le attese dei fan in vista della fiera di Los Angeles. La nuova puntata di 7 Giorni andrà in onda stasera a partire dalle 20:00 sul nostro canale Twitch: veniteci a seguire in diretta, così da interagire con la redazione nel corso della live.

Per non perdervi nessuna puntata, ricordatevi di seguire il nostro canale Twitch cliccando sull'icona a forma di cuore per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni. Ricordiamo che i membri Twitch Prime possono inoltre abbonarsi gratuitamente e ottenere così l'accesso a una serie di vantaggi esclusivi, come le emoticon personalizzate con i volti dei redattori, la possibilità di vincere giochi tramite givaway e l'accesso al gruppo Telegram ufficiale.