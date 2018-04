7 Giorni: le novità videogiochi della settimana commentate in diretta stasera dalle 20:00

Dall'imminente lancio di God of War ai nuovi contenuti di Fortnite, fino ai nuovi rumor su Call of Duty Black Ops IIII e Battlefield V: le notizie più calde della settimana videoludica commentate da Alessandro Bruni e Francesco Fossetti nella nuova puntata di 7 Giorni andata in onda stasera, giovedì 19 aprile 2018.

Grazie al valido supporto di un team di scienziati – beh, più o meno – abbiamo trovato per voi il modo di liofilizzare in una forma iper-concentrata tutte le notizie più interessanti della settimana, e di trasmetterle per via video-osmotica direttamente alle vostre menti, senza tralasciare un po' di sano intrattenimento. Un prodigioso format di pura innovazione, che abbiamo battezzato "Sette giorni: il rotocalco videoludico".

