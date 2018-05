7 Giorni: nuovo appuntamento con il rotocalco videoludico di Everyeye stasera alle 20:00

Questa sera alle 20:00 torna 7 Giorni, il rotocalco videoludico di Everyeye.it: la redazione commenterà in diretta le notizie più calde della settimana che sta per terminare, senza dimenticare i rumor sui giochi dell'E3...

Una settimana davvero ricca di novità, tra cui i nuovi rumor su Pokemon Switch, la data del reveal di Battlefield V, l'imminente evento di presentazione di Call of Duty Black Ops 4 e l'arrivo di interessanti novità su Kingdom Hearts 3...

La nuova puntata di Sette Giorni andrà in onda Twitch giovedì 17 maggio alle ore 20:00, vi invitiamo a iscrivervi a Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, l'iscrizione è inoltre obbligatoria per poter interagire in via chat con la redazione e la community. In apertura trovate la replica integrale della trasmissione, buona visione!