7 Giorni, il rotocalco videoludico di Everyeye in diretta oggi su Twitch dalle 2

Dopo la pausa estiva nel pomeriggio di oggi torna in onda su Twitch 7 Giorni, il Rotocalco Videoludico di Everyeye.it, con le notizie più calde della settimana commentate da Alessandro Bruni e Tommaso "Todd" Montagnoli. La trasmissione andrà in onda alle 20:00, mantenendo così lo stesso orario della scorsa stagione.

Se il lavoro e il caldo vi tengono lontani dalla vostra passione preferita, impedendovi di leggere costantemente le pagine del nostro sito.. non abbiate paura! La nuova puntata di 7 Giorni in programma stasera vi terrà aggiornati sulle novità più importanti dell'ultima settimana, con i nostri Tommaso Montagnoli e Alessandro Bruni pronti a commentare con voi le notizie e gli eventi più importanti degli ultimi giorni.

