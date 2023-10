7 personaggi italiani dei videogiochi con uno stile unico, ambasciatori del made in Italy

I personaggi italiani nei videogiochi esistono sin dagli anni '80: Mario e Luigi sono due perfetti italoamericani, Ezio Auditore è nato a Firenze e potremmo fare tanti altri esempi. Vi proponiamo una lista di sette personaggi italiani dei videogiochi, fateci sapere se ne conoscete altri!

Mario e Luigi - Super Mario Bros

Mamma mia! I due fratelli Mario non hanno bisogno di presentazioni, Super Mario è il personaggio più famoso dei videogiochi. Tutta la famiglia Mario è di origine italiana e in Super Mario Bros Il Film abbiamo conosciuto anche i genitori di Mario e Luigi. Una famiglia italoamericana in tutto il suo splendore!

Ezio Auditore da Firenze - Assassin's Creed 2

Con Ezio Auditore si toccano vette di italianità totali. Nato a Firenze il 24 giugno 1459, Ezio debutta in Assassin's Creed II ed è di fatto l'assassino più famoso e amato della saga Ubisoft. Insieme al fratello, allo zio e ai figli, Ezio Auditore è assoluto leader di una dinastia di assassini con l'Italia scolpita nel cuore.

Dante - Dante's Inferno

Dante's Inferno di Visceral Games è ispirato alla Divina Commedia e il protagonista è una reinterpretazione di Dante Alighieri. Certo, un dante violentissimo stile Kratos, ma pur sempre italiano dalla testa a ai piedi.

Vito Scaletta - Mafia

Vero nome, Vittorio Antonio Scaletta, Vito nasce a Messina nel 1925 ed è protagonista di Mafia 2. Nato in una famiglia poverissima, si trasferisce negli Stati Uniti nei primi anni '30 insieme ai genitori per sfuggire alla miseria, ma il destino riserverà purtroppo precoci dolori alla famiglia Scaletta. Dopo la morte del padre, Vito incontra Joe Barbaro e insieme intraprenderanno una scalata criminale degna di un film.

Claudio Serafino - Tekken 7

Primo e unico personaggio italiano della serie Tekken, Claudio debutta in Tekken 7 e il suo ruolo è quello di un esorcista a capo di una setta denominata Signori di Sirius. Estremamente Vanesio, Claudio Serafino ha un look da vero damerino con capelli lisci, occhi azzurri e un abbigliamento estremamente elegante composto da un completo total white, scarpe con dettagli argento, vistosi gioielli e guanti di raso.

Tommy Vercetti - GTA Vice City

Celebre criminale protagonista di Grand Theft Auto Vice City, Tommy Vercetti nasce da una famiglia di origine italoamericana e dopo aver lavorato per qualche anno insieme al padre alle rotative, decide di intraprendere la carriera criminale al servizio di alcune potenti famiglie della malavita di Miami.

Marco Rossi e Fiolina "Fio" Germi - Metal Slug

Marco Rossi, il biondo protagonista di Metal Slug, è un chiaro tributo all'Italia mentre Fiolina "Fio" Germi è nata nel nostro paese da una famiglia italiana.