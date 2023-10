7 videogiochi che avrebbero potuto essere ben diversi da come li conosciamo

Come molti processi creativi che portano alla nascita di qualcosa, lo sviluppo di un gioco è facilmente soggetto a cambi di rotta improvvisi. Purtroppo tali eventualità rappresentano spesso un ostacolo, ma in passato non sono mancati risultati ottenuti grazie a questo. A tal proposito, ecco alcuni successi che avrebbero potuto essere tutt’altro.

Assassin's Creed

A partire dal suo debutto avvenuto nel 2007, la saga degli assassini si è evoluta fino a diventare una punta di diamante fra le produzioni Ubisoft, ma il capostipite a cui dobbiamo l’applicazione in ambito videoludico del free running era inizialmente stato pensato come uno spin-off di Prince of Persia. Durante le prime fasi dello sviluppo la casa francese decise infatti di eliminare i riferimenti alle sabbie del tempo, optando per soluzioni narrative che diedero vita all’IP che conosciamo.

BioShock

L’erede spirituale di System Shock 2 è passato alla storia come un esempio perfetto di ambientazione e narrativa legata ad essa, ma i piani iniziali per il progetto scritto e diretto da Ken Levine avrebbero potuto sfociare in qualcosa di diverso. Il primo pitch del gioco prevedeva infatti un gameplay fortemente incentrato sull’hacking e funzionalità multiplayer di carattere PvP, due cose che hanno poi lasciato spazio ai plasmidi e all’indimenticabile figura dei Big Daddy.

Borderlands

Prima del cel shading e dell’umorismo a metà strada fra demenziale e dissacrante, il gioco che sdoganò il sottogenere dei looter shooter (Hellgate London lo anticipò senza avere lo stesso impatto) stava iniziando ad avere decisamente troppi punti in comune coi Fallout. Complice anche uno stile artistico votato al realismo – che poco si sposava con la frenesia di quel gameplay – Gearbox Software decise quindi di virare in direzione di un prodotto meno serioso e sopra le righe.

Devil May Cry

La gestazione di Resident Evil 4 fu caratterizzata da ripensamenti quali visioni del gioco cestinate o, nel caso in questione, sviluppate al punto da ottenere una propria identità. La serie che vede protagonista il figlio di Sparda è esattamente questo: il risultato raggiunto dopo che Hideki Kamiya (già director di Resident Evil 2) spinse un progetto oltre i lidi dell'horror in favore dell'azione spettacolare che avrebbe poi definito la branca degli stylish action.

Donkey Kong

Mentre il mondo si preparava ad accogliere la golden age del videoludo, nel tentativo di riciclare numerosi cabinati invenduti, Nintendo incaricò il giovane Shigeru Miyamoto di creare un videogioco che spopolasse in America. Inizialmente il progetto avrebbe dovuto sfruttare la licenza di Popeye e fare leva sul rapporto tra il protagonista, Bluto e Olivia; ma quando i negoziati vennero meno la scelta fu di ripiegare su Jump Man (il carpentiere che si sarebbe poi evoluto in Super Mario), sullo scimmione che diede il nome al gioco e su lady Pauline.

Halo

In origine, l’esclusiva Xbox che ha contribuito a ridefinire il genere degli FPS su console era invece un RTS (gioco strategico in tempo reale) isometrico pensato per mouse e tastiera, in linea con alcune delle precedenti produzioni targate Bungie. Sul palco del Macworld, nel 1999, Steve Jobs presentò addirittura una versione del gioco in terza persona, ma dopo il passaggio nelle mani di Microsoft lo studio statunitense autore di Destiny scelse infine di adottare la visuale in soggettiva.

Splinter Cell

Dopo aver scartato l’idea iniziale di una nuova IP di stampo strategico, Ubisoft tentò di aggiudicarsi la licenza per un videogioco su James Bond. Purtroppo (o per fortuna) le trattative andarono in fumo e così, nel tentativo di competere col grande successo di Metal Gear Solid 2, l’agente Fisher raggiunse le piattaforme non toccate da Konami durante la distribuzione del gioco firmato Hideo Kojima, forte anche della collaborazione con l'autore Tom Clancy.

Con questa piccola finestra sul panorama dei giochi stealth si conclude la nostra selezione di titoli che, per un motivo o per l’altro, hanno raggiunto il mercato in veste diversa da come erano stati inizialmente pensati. A proposito di spionaggio e uccisioni silenziose, volete conoscere alcuni dei migliori giochi stealth in circolazione? Sulle pagine di Everyeye.it potete anche trovare un elenco di giochi imperdibili per chi ama i GTA, perfetti per chi predilige approcci di tipo più esplosivo.