I 70 migliori personaggi dei videogiochi del decennio secondo Polygon

Si avvicina la fine dell'anno ma anche il termine del decennio e per l'occasione fioccano classifiche e liste: la più recente in ordine di tempo è quella di Polygon, testata che ha stilato l'elenco dei 70 migliori personaggi dei videogiochi dal 2010 al 2019.

In lista (redatta in ordine sparso e non di importanza) troviamo Aloy di Horizon Zero Dawn, Alex di Oxenfree, Batman e Joker (dalla serie Batman Arkham), Clementine e Lee di Telltale The Walking Dead, Dutch Van Der Linde di Red Dead Redemption 2 e ancora Ghost di Destiny, l'oca di Untitled Goose Game, Handsome Jack di Borderlands 2, Jane Shepard di Mass Effect e tanti altri ancora.

Potete consultare l'elenco completo nel link che trovate qui sotto in calce alla notizia, ricordiamo come quella di Polygon non sia una classifica ma una semplice lista, dunque i vari personaggi non sono segnalati in ordine di importanza.

Cosa ne pensate delle scelte di Polygon? Siete d'accordo con i personaggi inseriti nella lista o avreste aggiunto altri eroi/villain? Aspettiamo i vostri commenti in merito e vi invitiamo a dare uno sguardo alle nostre top e flop del decennio dedicate a videogiochi, auto, fumetti, film, serie TV e prodotti tech.