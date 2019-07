Dopo 755 ore di gioco, una nonna gamer di 82 anni ha completato Twilight Princess

Che i giochi della serie di The Legend of Zelda siano piuttosto longevi è un dato di fatto. Breath of the Wild può tenere un giocatore incollato alla console per un tempo infinito. Ma il numero di ore che un'arzilla vecchietta di 82 anni ha impiegato per finire Twilight Princess per la prima volta, è un record che difficilmente sarà battuto.

La prima run del gioco infatti in media viene completata in una trentina di ore, un tempo che può variare a seconda della bravura del giocatore, della voglia di esplorare il mondo di gioco e di tanti altri elementi. Ma si tratta di un battito di ciglia in confronto alle 755 ore che la nonna gamer ha impiegato per terminarlo.

La storia è stata raccontata da un utente di reddit, tale "millerischris", nipote della signora in questione, che ha anche provveduto a postare uno screenshot dimostrativo del "record". D'altronde, come si dice, "meglio tardi che mai", no? E chissà se la nonnina è già a conoscenza dell'arrivo a breve del remake di Link's Awakening!

E voi, avete una nonna gamer in fissa con un videogioco? Qual è il vostro record per quanto riguarda le ore di gioco accumulate in un singolo videogame?