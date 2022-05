Gli 8 giochi perfetti secondo il creatore di The Last of Us: la lista di Neil Druckmann

È estremamente difficile scegliere i migliori giochi di sempre, dal momento che in questi casi entrano in gioco molteplici fattori, anche fortemente soggettivi. In questi casi può tuttavia risultare molto utile affidarsi al parere di chi i videogiochi contribuisce a crearli da sempre, con risultati eccezionali tra l'altro.

Appare quindi estremamente meritevole d'attenzione l'elenco stilato da Neil Druckmann, co-Presidente di Naughty Dog che tra le altre cose ha scritto e diretto giochi del calibro di The Last of Us, Uncharted 4: Fine di un Ladro e The Last of Us Part II. In risposta a G4TV, che ha chiesto di stilare una lista con i videogiochi che possono essere considerati perfetti, Druckmann ha fornito i seguenti nomi.

Gli 8 videogiochi perfetti secondo Neil Druckmann

Ico

Portal

Inside

Tetris

Street Fighter II

Monkey Island 2

Super Mario Bros.

The Legend of Zelda: A Link to the Past

Un gruppo indubbiamente ben assortito, composto da opere seminali, come Tetris e Super Mario Bros., e videogiochi universalmente riconosciuti come i migliori di sempre. La maggior parte dei titoli provengono dallo scorso millennio, con solamente 3 giochi a rappresentare gli ultimi due decenni: Ico e Portal per gli anni zero e Inside, il più giovane del lotto, per gli anni dieci.

Cosa ne pensate dell'elenco stilato da Neil Druckmann? Quali sono, secondo voi, i videogiochi perfetti?