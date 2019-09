Ecco 8 nuovi livelli di Super Mario Maker 2 dedicati a The Legend of Zelda

Come ormai saprete, il remake di The Legend of Zelda: Link's Awakening è finalmente disponibile, e Nintendo ha fatto le cose in grande per promuovere il gioco. Si tratta infatti di un vero e proprio capolavoro, uscito su Game Boy nel 1993, che in molti vogliono riscoprire o giocare per la prima volta.

La Grande N ha saputo dare nuova vita al titolo con un particolare redesign che lo rende visivamente molto accattivante, e per tutte le informazioni relative al gioco vi rimandiamo al nostro sito, dove troverete la nostra recensione del remake di The Legend of Zelda: Link's Awakening.

Come detto, Nintendo punta molto sul titolo, e dopo aver celebrato il suo lancio diffondendo una splendida illustrazione a tema Zelda sul proprio profilo Twitter ufficiale, ecco che utilizza anche un altro suo prodotto apprezzatissimo per trainare il remake di Link's Awakening: Super Mario Maker 2.

Sono infatti stati condivisi ben otto nuovi livelli proprio a tema The Legend of Zelda, che è ora possibile provare e giocare in Super Mario Maker 2. Non è chiaro attualmente se è stata Nintendo stessa a crearli o se li ha solo approvati, ma in ogni caso si tratta di un modo divertente per riprendere in mano il gioco.

Nell'immagine in calce alla news potete vedere un'anteprima degli otto nuovi livelli ed i codici per potervi accedere. Che ve ne pare?