8BitDo: arriva la tastiera in stile Commodore 64, e si torna subito negli anni '80

8BitDo, azienda cinese specializzata nella produzione di periferiche da gaming, riporta indietro nel tempo i giocatori più nostalgici con un nuovo articolo che grida anni '80 a squarciagola: una tastiera ispirata al mitico Commodore 64 per stile e colori.

Nello specifico si tratta di una variante della Retro Mechanical Keyboard già prodotta dalla compagnia, denominata per l'occasione Commodore 64 Edition e già in prenotazione a 109,99 dollari, con la distribuzione prevista per il prossimo 26 maggio 2024. La tastiera è munita di switch Kailh Box White V2 con anche la possibilità di sostituirli con altri switch ancora, e può connettersi ad altri dispositivi tramite USB, Bluetooth o con un dongle USB da 2,4GHz. In aggiunta, la periferica permette anche di collegare dei "super pulsanti" programmabili, oltre ad essere affiancata da un piccolo joystick, il "Super Stick".

Per design, struttura e sensazioni al tatto, questa versione della Retro Mechanical Keyboard di 8BitDo ricalca in maniera fedele le tipiche tastiere del Commodore 64, come se fossimo davanti alla versione originale che tanto furore fece negli anni '80. L'azienda cinese non è comunque nuova a produzioni di questo tipo: in precedenza aveva anche prodotto una tastiera ispirata al NES, molto simile alla nuova versione basata sul Commodore 64. In un modo o nell'altro, dunque, lo storico home computer continua a far parlare di sé anche a distanza di oltre 40 anni dal suo esordio sul mercato: nel 2018 ad esempio venne prodotto il Commodore 64 Mini, autentico concentrato di nostalgia e ricordi.

In tempi più recenti abbiamo visto persino una conversione di Eye of the Beholder per Commodore 64, a ricordarci che il leggendario computer è praticamente immortale.

