8BitDo presenta il microscopico controller Zero 2 per Nintendo Switch, PC e sistemi mobile

8BitDo, il famoso produttore di hardware videoludico specializzato nella creazione di pad studiati per venire incontro alle esigenze dell'utenza console, si accinge a lanciare sul mercato Zero 2, un controller per Nintendo Switch, PC e sistemi mobile che si caratterizza per delle dimensioni estremamente ridotte.

Il nuovo prodotto della linea di 8BitDo sarà lanciato il 31 dicembre, con preordini già disponibili negli Stati Uniti al prezzo di 19,99 dollari. Il micro-controller Zero 2 vanta un design che si ispira al form factor di Nintendo Switch Lite.

A dispetto delle dimensioni contenute e di un'ergonomia sacrificata sull'altare del "micro-formato", Zero 2 presenta tutte le principali funzionalità dei controller tradizionali della medesima categoria, ossia quella dei pad studiati per un utilizzo "casual" o in ambiente retrogaming che non richiede l'impiego di stick analogici o di trigger dorsali evoluti.

Il nuovo controller di 8BitDo presenta quattro pulsanti frontali, una croce direzionale, due tasti funzione centrali in configurazione Start / Select e i pulsanti dorsali L / R: l'assenza della vibrazione e dei sensori di movimento viene controbilanciata da una generosa batteria ricaricabile che promette di garantire otto ore di autonomia anche in condizioni di gioco intensivo.

In virtù delle dimensioni ridotte e del particolare design adottato, i produttori americani hanno saggiamente deciso di creare una piccola fessura nella scocca che permette agli utenti di collegare il pad Zero 2 a un portachiavi, un accorgimento che può tornare utile per chi deciderà di utilizzarlo con Nintendo Switch Lite o un sistema mobile iOS o Android. Zero 2 andrà così ad aggiungersi all'offerta commerciale di 8BitDo che comprende il controller con doppio D-pad e l'adattatore PS4-Switch per collegare il DualShock 4 alla console ibrida di Nintendo.