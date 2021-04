8Doors Arum's Afterlife Adventure,tra fiabe coreane e aldilà: disponibile il metroidvania

Direttamente dalla Corea del Sud, si fa strada sul mercato videoludico un nuovo action platformer in stile metroidvania, pronto ad accompagnare i giocatori nel mondo dell'aldilà.

8Doors: Arum's Afterlife Adventure vede protagonista la piccola Arum, giovane ragazzina pronta a varcare i confini del Purgatorio, con l'obiettivo di ritrovare l'anima del padre. Con una forte componente narrativa, l'indie trova grande ispirazione nelle fiabe tradizionali coreane. Per la messa in scena, il team di Rootless Studio ha scelto di utilizzare animazioni realizzate a mano e uno stile cromatico che sposa l'utilizzo di bianco, nero e rosso.



Nel corso della sua avventura, la piccola Arum si troverà ad attraversare otto aree del Purgatorio, scoprendone i segreti, sconfiggendo avversari e prestando soccorso ad anime smarrite in cerca di guida. Un sistema di combo e schivate consentirà al giocatore di fronteggiare 36 tipi di spettri e ben 21 boss, il tutto impugnando 7 tipologie armi e apprendendo speciali abilità attive e passive. Per un primo assaggio di 8Doors: Arum's Afterlife Adventure, in apertura a questa news trovate il trailer di lancio.

8Doors: Arum's Afterlife Adventure è disponibile in esclusiva su PC, con distribuzione tramite Steam e GOG. Su entrambi i portali, il metroidvania è al momento in promozione, con il prezzo di listino di 16,79 euro scontato a 13,43 euro.