Avete da fare il 9 marzo? C'è Capcom Spotlight con le novità su Resident Evil e Exoprimal

Capcom ha annunciato un nuovo evento Capcom Spotlight in programma il 9 marzo alle 23:30 ora italiana, con pre show al via dalle 23:10. Lo showcase durerà 26 minuti con aggiornamenti e novità sui principali titoli della casa di Osaka

In particolare, ci sarà spazio per Resident Evil 4 Remake, Exoprimal, Monster Hunter Rise, Mega Man Battle Network Legacy Collection e Ghost Trick Phantom Detective. L'evento può essere seguito su Twitch, Facebook, YouTube e TikTok, noi lo commenteremo in diretta sul canale Twitch Everyeye.it a partire dalle 22:45 circa.

Che sia questa l'occasione giusta per "droppare" la tanto attesa demo di Resident Evil 4, ancora priva di una data di uscita ma a quanto pare imminente? Capcom potrebbe anche annunciare la Open Beta di Exoprimal, già avvistata sugli store digitali da qualche giorno. Non mancheranno poi aggiornamenti su Monster Hunter Rise, Ghost Trick Detective Fantasma e Mega Man Battle Network Legacy Collection.

E chissà che non ci sia spazio anche per annunci a sorpresa, come ad esempio un nuovo trailer o il primo gameplay di Pragmata, il gioco è idealmente atteso per il 2023 ma è scomparso dai radar dal lontano novembre 2021. Appuntamento il 9 marzo alle 23:30 per saperne di più sulle novità che bollono in pentola negli uffici di Capcom.